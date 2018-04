Palermo | Cassaro affollato per la ‘Via dei librai’

meteoweb.eu

: Palermo, 'La via dei librai' sul Cassaro fino a mezzanotte - elisaorlando3 : Palermo, 'La via dei librai' sul Cassaro fino a mezzanotte - ComunePalermo : #NewsPA - La via dei Librai. Orlando: 'Ulteriore segno del cambiamento culturale della nostra città e del profondo… - geniodipalermo : #NewsPA - La via dei Librai. Orlando: 'Ulteriore segno del cambiamento culturale della nostra città e del profondo… -

(Di sabato 21 aprile 2018), 21 apr. (AdnKronos) –, oggi a, per l’avvio della terza edizione della Via dei Librai. Da oggi e fino a lunedì 23 aprile, dalle 8 alle 24, tre giorni di festa, attività culturali, visite guidate, mostre, laboratori per bambini, concerti. Ma soprattutto, tre giorni di libri e librai, con le loro esposizioni lungo il, nel cuore del percorso Arabo Normanno. Dai Quattro Canti fino al Piano della Cattedrale, comprese la Biblioteca Comunale (in piazza Casa Professa) e Palazzo Abatellis (in via Alloro). All’inaugurazione sul palco del piano della Cattedrale hanno partecipato: il sindaco Leoluca Orlando; Monsignor Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale; il Questore di, Renato Cortese; il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Antonio Di Stasio; il Colonnello Claudio Grei, vice comandante militare Esercito ...