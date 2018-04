Palermo : Cassaro affollato per la ‘Via dei librai’ (2) : (AdnKronos) – Per tornare ai libri, da segnalare alle 19 la presentazione di ‘L’esilio di Barbiana”, di Michele Gesualdi, San Paolo editore. Con Sandra Gesualdi (Fondazione Don Lorenzo Milani) e Francesco Lombardo (Comitato scientifico La Via dei Librai); modera Fernanda Di Monte, giornalista, responsabile eventi Librerie Paoline Palermo.LA Via dei Librai è organizzata dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ e ...

Palermo : Cassaro affollato per la ‘Via dei librai’ : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – Cassaro affollato, oggi a Palermo, per l’avvio della terza edizione della Via dei Librai. Da oggi e fino a lunedì 23 aprile, dalle 8 alle 24, tre giorni di festa, attività culturali, visite guidate, mostre, laboratori per bambini, concerti. Ma soprattutto, tre giorni di libri e librai, con le loro esposizioni lungo il Cassaro, nel cuore del percorso Arabo Normanno. Dai Quattro Canti fino al Piano della ...

Palermo : torna sul Cassaro ‘La Via dei Librai’ (2) : (AdnKronos) – La Presidente dell’Associazione Cassaro Alto Giovanna Analdi ha soprattutto sottolineato la motivazione della crescita e del successo de La Via Dei Librai in questi tre anni: ‘ll Cassaro è diventato altro, non è più luogo di competizione tra commercianti, è al contrario un insieme di persone: commercianti, artigiani, abitanti (“¦) che formano una autentica squadra che collabora e si sostiene vicendevolmente ...