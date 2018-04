Pakistana sgozzata dai parenti perché voleva sposare un italiano

blogo

(Di sabato 21 aprile 2018) Si chiamava Sana Cheema e aveva solo 25 anni: è stata uccisa in Pakistan dal padre e dal fratello, che l'hannolei si ribellava al matrimonio che le avevano combinato eun ragazzo. Sana, infatti, ha vissuto gran parte della sua vita in Italia. I suoi famigliari sono stati a lungo con lei a Brescia, ottenendo anche la cittadinanza italiana, poi sono emigrati in Germania.La famiglia di Sana si ricongiungeva di tanto in tanto a Gujarat, in Pakistan, il loro Paese di origine. Lei ormai si era perfettamente integrata a Brescia, aveva frequentato lì le scuole e aveva trovato un ottimo lavoro in una scuola guida. Aveva trovato anche un fidanzato, ma non era quello scelto per lei dai suoi famigliari.Da un paio di mesi Sana era tornata a Gujarat per trascorrere un po' di tempo con la famiglia, ma è proprio lì che ha trovato la morte per mano del padre e ...