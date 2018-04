Pagamento pensioni | anche a maggio ci sarà da aspettare

Quattordicesima pensioni : Pagamento a luglio - ecco i requisiti 2018 Video : Da qualche anno a molti #pensionati viene erogata nel mese di luglio una mensilita' aggiuntiva, la # Quattordicesima . Per avere diritto alla Quattordicesima mensilita' i pensionati devono rispettare dei requisiti anagrafici e reddituali. Se il requisito dell’eta' è abbastanza fisso, quello reddituale varia in base a precisi parametri relativi al cosiddetto trattamento minimo Inps. Si tratta dell’importo minimo di pensione pagabile ad ogni ...

Pagamento delle pensioni negli uffici postali da martedì 3 aprile : La Spezia - Da martedì 3 aprile in tutti i 77 uffici postali di La Spezia e provincia saranno in Pagamento i ratei di pensione. Tutti i pensionati che hanno accreditato il rateo e sono titolari della ...

Pensioni e cumulo gratuito - l'Inps : "Via al Pagamento - poi risolviamo i problemi burocratici" : Pensioni e cumulo gratuito dei contributi, questione risolta? Come scrive Repubblica, il presidente dell'Inps Tito Boeti si è preso "la responsabilità di avviare il processo di pagamento " delle...

Pagamento pensioni - per l'assegno bisognerà aspettare il 3 aprile : Quando verranno accreditate le pensioni di aprile ? Come abbiamo scritto più volte, per tutto il 2018 l’assegno...

RIFORMA PENSIONI/ Ape social - in 14.000 ancora in attesa del Pagamento (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Ape social, in 14.000 ancora in attesa del pagamento. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 febbraio(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:54:00 GMT)