Padre Florian | il prete oscuro che dice messa per i cattivi

(Di sabato 21 aprile 2018) S otto la tonaca nera deve avere un demone per la polemica. Odia il politically correct, ma non lo si può nemmeno considerare un profeta del politicamente scorretto.Abrahamowicz è sempre oltre. Su posizioni che si fatica perfino a localizzare sulla carta del pensiero. Lo si potrebbe forse definire un reazionario a tutto tondo, ma con lui tutte le categorie tradizionali fanno cilecca.Don, figlio di un pastore protestante e di una pianista italiana, nato a Vienna nel 1961, ha cognome austriaco ma una perfetta padronanza della lingua italiana. Del resto abita in Italia, dalle parti di Treviso, e dal suo rifugio accende micce meglio di un incursore. Si schiera sempre dalla parte sbagliata, mitraglia giudizi affilati, rompe un giorno con questo e un giorno pure con quello. Un eccentrico. Un irregolare. Un fuoriuscito dalla Chiesa.Ora è di nuovo nella bufera perché il ...