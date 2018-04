Orso morto - il Parco d'Abruzzo : non è stato ucciso dal narcotico : Orso morto, il Parco d'Abruzzo: non è stato ucciso dal narcotico L'esame anatomopatologico effettuato sull'animale "ha evidenziato un quadro complesso e critico" si legge in una nota diffusa dal Parco. Serviranno altri esami per accertare le cause del decesso Parole chiave: ...

Orso morto in Abruzzo - il Wwf : dagli esami emerge che si è trattato di una tragica fatalità : Si è appreso dagli esami che l’Orso marsicano deceduto in Abruzzo soffriva già di gravissime patologie, non ipotizzabili al momento della cattura e che la morte non è, quindi, imputabile primariamente alla procedura anestesiologica. L’animale era stato catturato dalla trappola collocata dal personale del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise nel tentativo di radiocollarare Mario, un Orso confidente, per seguirne gli spostamenti e prevenire eventuali ...

Orso morto : “Non è stato ucciso dal narcotico” : Nella giornata di ieri, presso la sede di Grosseto dell’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, e’ stata effettuata la necroscopia sull’Orso marsicano deceduto la notte tra il 18 e 19 aprile, a seguito dell’operazione di cattura da parte del personale del Parco. La necroscopia e’ stata eseguita dal dott. Rosario Fico, responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria; ha ...

Orso morto - WWF : "Rivedere protocollo cattura" : L'Aquila - "Apprendiamo con sconcerto la notizia della morte di un esemplare maschio di Orso bruno marsicano, sottospecie appenninica di Orso bruno, durante un'operazione di cattura eseguita dal personale addetto dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Attendiamo i risultati delle analisi nella speranza che possano chiarire meglio le dinamiche di quanto accaduto, ma di certo che ci si trova davanti ad una ...

Sicilia - bimbo morto di morbillo : “In cOrso un monitoraggio con la Regione” : A seguito del decesso di un bimbo di 10 mesi per complicanze da morbillo, su direttiva del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la Direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero e l’Istituto Superiore di Sanita’, “stanno svolgendo una intensa attivita’ di monitoraggio dei fatti accaduti e della situazione sanitaria del territorio interessato, in stretto raccordo con le autorita’ regionali e ...

Chamonix - morto un uomo del soccOrso alpino travolto da una valanga : C’è almeno uno scialpinista morto travolto da una valanga a Chamonix. Si tratta di una guida alpina di 58 anni che fa parte del soccorso alpino locale. Lo riporta il sito Le Parisien. La valanga si è staccata sul gruppo delle Aiguilles Rouges nella zona di Chamonix, sul lato opposto della val d’Arve rispetto al versante francese del Monte Bianco, in Alta Savoia. Oltre alla vittima, scrive il giornale francese, ci sno altre tre persone ...

LUIGI DE FILIPPO È MORTO / Era figlio di Peppino e nipote di Eduardo : a teatro fino allo scOrso gennaio : LUIGI De FILIPPO è MORTO all'età di 87 anni: l'attore, figlio di Peppino e nipote dell'indimenticabile Edoardo, era l'ultimo erede della gloriosa famiglia.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Morto Giorgione - lo zozzone di COrso Francia : icona delle notti di Roma : È Morto Giorgione , Giorgio Guerrieri , noto come lo 'zozzone' di Corso Francia , vera e propria icona delle notti Romane. Celebri i suoi panini confezionati sul banco nei pressi del viadotto di Corso ...

E' vivo ma per la legge è morto : ricOrso respinto - la moglie sposa italiano Video : Una vicenda tragicomica che ha suscito stupore e polemiche in Romania [Video] e che, in queste ultime ore, ha varcato i confini della nazione balcanica. Nel 2016 Constantin Reliu, un uomo di 63 anni originario di Barlad contea di Vaslui, è stato #dichiarato morto dai tribunali rumeni, sebbene abbia vissuto in Turchia per due decenni. Ora, l'uomo ha perso la causa intentata per la revoca del provvedimento di morte presunta. Secondo i giudici ...

Neonato morto trovato sul rullo dei rifiuti. In cOrso l'autopsia : Ostra , Ancona, , 16 marzo 2018 - l'autopsia sul corpicino del Neonato trovato ieri , che parrerebbe essere una bambina , su un nastro trasportatore di un'azienda di riciclo di rifiuti a Ostra, in ...

“È morto di fronte a tutti”. Uno choc totale per l’Italia. Nel cOrso di un evento un malore improvviso lo ha stroncato. Inutili i soccorsi. “Ci ha regalato momenti unici e irripetibili” : Era l’inizio degli anni ’90 quando ha fatto sognare tutta l’Italia. E uno dei protagonisti di quel miracolo durato un decennio porta il suo nome. Tutti lo hanno osannato e in tanti ricordano ancora il suo glorioso nome, ma all’età di 68 anni, a causa di un infarto fulminante ci ha lasciato. Il suo merito è stato portare la Nazionale azzurra di volley sul tetto del mondo, grazie a quell’oro ai Mondiali del ...

Allarme Morbillo - epidemia in cOrso in Romania e Italia : un morto ogni 80 casi - troppi non vaccinati : Nel 2017 in Europa il Morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è manifestata più violentemente sono stati Romania (5560) e Italia (5004). A sostegno dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sui crescenti casi di Morbillo in Italia, ecco la riflessione degli specialisti infettivologi ...

"L'Orso SIBERIANO MORTO DI FREDDO"/ Video - il preside Franco Nembrini 'smaschera' le madri animaliste : 'L'orso SIBERIANO MORTO di freddo': racconto del preside di una scuola bergamasca, Franco Nembrini, arriva fino ai microfoni di Deejay chiama Italia.

