Ok della Commissione Lavori Pubblici al raddoppio della RG-CT

Carceri - appello del Csm al Parlamento : “Approvate la riforma”. Resta il nodo della Commissione speciale : La riforma dell’ordinamento penitenziario non sia accantonata, ma venga finalmente approvata. Dopo il sasso lanciato dal presidente della Camera Roberto Fico, che martedì aveva sollecitato i partiti a riflettere sulla questione, ora a muoversi è il Consiglio superiore della magistratura: “Alla luce dell’invito alla riflessione del Presidente della Camera, penso che anche il Csm possa rispettosamente formulare un appello per l’approvazione ...

Da Ischia a Bruxelles - Giosi Ferrandino 'matricola' nel giorno di Macron - eletto membro della Commissione turismo : Anche questa - conclude il neo-eurodeputato Pd - è politica di Coesione. Anche questa può e deve essere la nostra Europa'.

Consiglio regionale - i lavori della Prima Commissione : 'Una proposta di grande attualità e, a mio avviso, di grande rilevanza sociale perché il mondo degli ultimi ha sempre più bisogno e necessità di tutele, di rispetto dei diritti e anche di ...

Sicilia : stop a emendamenti - da domani finanziaria all'esame della Commissione Bilancio : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - E' scaduto alle 16 il termine per la presentazione degli emendamenti alla finanziaria. La manovra passa adesso all'esame della commissione Bilancio dell'Ars che entro venerdì dovrebbe approvare i documenti contabili in modo da garantire il passaggio in Aula per la pros

Consiglio regionale - i lavori della Terza Commissione : La Terza Commissione consiliare, 'Sanità, attività sociali, culturali e formative', presieduta dal consigliere Michele Mirabello, ha approvato nel corso della seduta odierna due progetti di legge e ...

Rimasco-Rima riaperta - via libera della commissione : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Rimasco-Rima riaperta, via ...

Completata la formazione della Commissione speciale della Camera dei Deputati : Sono giunte a conclusione tutte le procedure necessarie per la formazione della commissione speciale della Camera dei Deputati. Nominati i 40 componenti e decisi i 12 argomenti che verranno trattati nelle prossime sedute, su cui il Parlamento non si è ancora espresso, l’organismo politico è pronto per iniziare il suo lavoro. I 40 funzionari si sono incontrati per la prima volta questa mattina alle 11, hanno già avuto luogo le prime discussioni ...

Nicola Molteni eletto presidente della Commissione Speciale della Camera : Nicola Molteni, deputato della Lega, è stato eletto presidente della commissione Speciale della Camera come annunciato ieri da Lega e M5S. Ha ricevuto, secondo quanto viene riferito, 27 voti.In commissione, il Movimento ha 14 componenti, la Lega 8, 7 FI, 2 Fratelli d'Italia. Il Pd, 7 componenti, ha votato scheda bianca.In totale le schede bianche sarebbero 9. In commissione siedono anche un deputato di LeU e uno del Misto.

Telefonata Salvini-Di Maio per il presidente della Commissione speciale<br>Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Nicola Molteni verso la presidenza della Commissione speciale della Camera : Il comasco Nicola Molteni verso la presidenza della Commissione speciale che scriverà, tra l'altro, il Documento di Economia e Finanza , Def, atteso dall'Unione Europea. La notizia è rimbalzata nelle ultime ore su tutti i siti di informazione. Una telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio avrebbe sancito un ...

Crollo a Montedoglio - processo entra nel vivo : testimonianze di carabinieri e membri della Commissione d'inchiesta : Due persone a processo per il Crollo della diga di Montedoglio. Oggi inizia l'istruttoria del procedimento che vede sul banco degli imputati l'ex direttore dell'ente irriguo Umbro-Toscano Diego Zurli ...

Il "giustizialista" della Lega (che disturba Forza Italia) : chi è Molteni - scelto da Di Maio e Salvini per la Commissione della Camera : Già in tempi non sospetti Nicola Molteni in tv invitava a non "demonizzare" e a non considerare un "pericolo per la democrazia" il Movimento 5 Stelle. Una ragionevole esortazione che avrà di certo riscontrato l'apprezzamento del partito guidato da Luigi Di Maio insieme al quale Matteo Salvini, dopo una breve telefonata, ha raggiunto l'accordo per la guida della Commissione speciale della Camera. Sarà quindi Molteni e non ...

Di Maio e Salvini si sentono e concordano di votare il leghista Molteni presidente della Commissione speciale : L'asse M5s-Lega segue, almeno in Parlamento, la sua strada. Giovedì, quando i leader saranno al Colle per il secondo giro di consultazioni, la commissione speciale della Camera eleggerà il suo presidente frutto di un accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ratificato al telefono tra i due, che dopo qualche giorno sono tornati a sentirsi. In una nota del Carroccio si legge: "Con spirito di collaborazione, per rendere operativo il ...