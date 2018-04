Oh Maria | che fatica! Amici le prova tutte contro Ballando | arriva in extremis Maradona

Grande Fratello 2018/ Danilo e Mariana sempre più vicini - due di picche per Valerio : Grande Fratello 2018, nascono i primi amori nella Casa. Danilo e Mariana sono sempre più vicini, Lucia e Filippo si sono baciati ma per Valerio arriva un due di picche!(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 05:40:00 GMT)

“Ora che lui è morto - tutti voi…”. La rabbia di Sonia Bruganelli - dopo la scomparsa dell’amico vip che in molti ora ‘osannano’. Nel mirino anche lei - la regina del sabato : Maria De Filippi : Non è certo una che le manda a dire Sonia Bruganelli, la moglie tanto criticata di Paolo Bonolis. A diverse ore dalla divulgazione della notizia che vede l’ex-professore di ‘Amici di Maria De Filippi’, Marco Garofalo, spegnersi all’età di 62 anni, la moglie del conduttore Mediaset, si è scagliata online contro l’ipocrisia dimostrata da alcuni conoscenti dello scomparso ex-professore di ‘Amici’. ...

“Dove va Gemma?!”. UeD : La furia di Tina. Maria De Filippi ha le idee molto chiare : “La Galgani se ne va” - ma per la Cipollari non è affatto una buona notizia. Quello che la aspetta è da ‘brivido’ : Il pubblico segue Uomini e Donne da circa vent’anni. Maria de Filippi può realmente essere fiera di aver dato vita a un programma molto fortunato. Ma Queen Mary non si è certo seduta sugli allori e nel corso del tempo ha sempre portato delle novità che hanno dato nuova linfa vitale al dating show. A partire dallo scegliere Tina Cipollari come opinionista, individuandone fin da subito tutte le potenzialità. Poi ha introdotto il trono ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - che proverà a fare un governo : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Quirinale per le 11 e riceverà probabilmente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un mandato esplorativo per svolgere al posto suo delle nuove consultazioni, più informali e quindi forse più adatte a trovare quella maggioranza parlamentare che dopo le elezioni politiche del 4 marzo sembra mancare. Casellati sarà la seconda donna nella storia della ...

Grande Fratello 2018 - Mariana Falace concorrente : scheda e foto : Marianna Falace è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona...

Barbara d'Urso/ “Critiche da Paolo Bonolis - Federica Panicucci e Maria De Filippi? Ecco la verità” : Barbara d'Urso: “Critiche da Paolo Bonolis, Federica Panicucci e Maria De Filippi? Ecco la verità”. Le ultime notizie sulla conduttrice, che domani condurrà il Grande Fratello Nip(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:59:00 GMT)

Maria De Filippi svela a Valentina che non può ballare : lascia Amici? : Amici 17: Valentina deve abbandonare? Il messaggio di Maria De Filippi La pagina ufficiale di Amici 2018 ha caricato poche ore fa un video in cui Maria De Filippi annunciava a Valentina che l’infortunio avuto durante il Serale del programma era più grave di quanto si pensava inizialmente. Prima dell’annuncio drammatico della bionda conduttrice, in un altro video Alessandra Celentano ha spiegato cosa era effettivamente successo. ...

J-AX APRE NEGOZIO DI "MARIJUANA LEGALE"/ Mr Nice con Grido e Takagi : "Maria Salvador" anche a Verona : J-AX APRE NEGOZIO di "marijuana legale" a Milano: il rapper svela i motivi della sua scelta e fa una promessa ai fans che troveranno ma "marijuana più buona".(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 20:53:00 GMT)

“Rovinata da Maria De Filippi”. Roberta Beta - l’accusa pesante : l’ex concorrente del primo - storico Grande Fratello parla per la prima volta di quella dolorosa scelta che ha pesato come un macigno sulla sua vita. Parole davvero inaspettate : Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, ...

Maria De Filippi - l'ex concorrente del Grande Fratello che le ha detto no : 'Mi sono giocata la carriera' : l'ex concorrente del Grande Fratello 1 , Roberta Beta , ha detto no a Maria De Filippi. Ed è il suo più Grande rimpianto. Intervistata dal settimanale Spy , la pr milanese ha confessato: 'Quando mi è ...

"Maria by Callas" - imperdibile ritratto di una donna che si fece dea : ... registrazioni pirata realizzate dagli ammiratori durante le performance e rarissimi filmati d'archivio dei dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta visti a colori. Quel che ne ...

SCIENZ@SCUOLA/ Metafora e narrazione (2). Mosaico di esperienze didattiche nella scuola priMaria : La Metafora concettuale come via privilegiata per la comprensione di concetti astratti. Una via per superare le difficoltà di apprendimento della Matematica fin dalla scuola primaria.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:17:00 GMT)

Diretta/ Psg Monaco (risultato live 5-1) streaming video e tv : Doppietta anche per Di Maria! : Diretta Psg Monaco info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match che potrebbe assegnare la Ligue 1, 33^ giornata (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Amici 17 - le pagelle del serale : anche Maria ha il suo Rosatellum - : anche basta, tanto poi quest'anno conta quanto Simona Ventura , svegliati Simo! Dov'è finita la nostra leonessa?, nell'economia del programma. Quanto la Meloni nella coalizione del centrodestra. ...