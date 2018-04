: Minacce e offese a un prof a Lucca in un video, tre indagati. Immagini virali in rete, docente umiliato dai bulli d… - Agenzia_Ansa : Minacce e offese a un prof a Lucca in un video, tre indagati. Immagini virali in rete, docente umiliato dai bulli d… - SkyTG24 : Minacce e offese a un prof, tre studenti indagati a Lucca - MediasetTgcom24 : Lucca, minacce e offese a prof in video: indagati tre studenti #cronacalucca -

Sono state eseguite perquisizioni nei confronti dei sei studenti dell'Itc diper le minacce al, riprese e diffuse in rete. La polizia ha sequestrato loro i vestiti indossati nei video, i cellulari e il casco da moto usato per colpire il docente. Ai ragazzi si contesta il reato di concorso in violenza privata e minacce e tentato furto del registro elettronico: nel video si vede infatti uno di loro che prova a strappare il tablet dalle mani del docente. Nei prossimi giorni gli studenti saranno interrogati.(Di sabato 21 aprile 2018)