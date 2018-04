: #UltimOra Offese a prof Lucca, bocciatura per tre studenti #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Offese a prof Lucca, bocciatura per tre studenti #canale50 - SkyTG24 : Bullismo, offese contro prof di Lucca: perquisiti i 6 indagati - MediasetTgcom24 : Bullismo, offese a prof di Lucca: perquisiti i 6 studenti indagati #Lucca -

Saranno bocciati i treindagati per le minacce rivolte alessore dell'Itc di Lucca, riprese e diffuse in rete. Lo ha deciso il Consiglio di istituto, che ha anche confermato la sospensione fino al 19 maggio per altri due ragazzi, che saranno però ammessi agli scrutini. Ai ragazzi si contesta il reato di concorso in violenza privata e minacce e tentato furto del registro elettronico.(Di sabato 21 aprile 2018)