Offese a prof di Lucca | bocciati 3 bulli

Offese a prof - bocciatura per 3 studenti : 16.31 Saranno bocciati i tre studenti indagati per le minacce rivolte al professore dell'Itc di Lucca, riprese e diffuse in rete. Lo ha deciso il Consiglio di istituto, che ha anche confermato la sospensione fino al 19 maggio per altri due ragazzi, che saranno però ammessi agli scrutini. Ai ragazzi si contesta il reato di concorso in violenza privata e minacce e tentato furto del registro elettronico.