Offese a prof di Lucca | 3 bocciati

Bullismo - Offese e minacce a prof di Lucca : bocciatura per 3 studenti : Bullismo, offese e minacce a prof di Lucca: bocciatura per 3 studenti Il provvedimento è stato deciso dal consiglio d'istituto della scuola tecnica dove è avvenuto l'episodio di aggressione a un docente di italiano . Altri due ragazzi sono stati ammessi allo scrutinio ma restano sospesi fino al 19 ...

Offese a prof - bocciatura per 3 studenti : 16.31 Saranno bocciati i tre studenti indagati per le minacce rivolte al professore dell'Itc di Lucca, riprese e diffuse in rete. Lo ha deciso il Consiglio di istituto, che ha anche confermato la sospensione fino al 19 maggio per altri due ragazzi, che saranno però ammessi agli scrutini. Ai ragazzi si contesta il reato di concorso in violenza privata e minacce e tentato furto del registro elettronico.

Bullismo - Offese contro prof di Lucca : perquisiti i 6 indagati : Bullismo, offese contro prof di Lucca: perquisiti i 6 indagati Sequestrati indumenti, cellulari e il casco da moto utilizzato dagli studenti per colpire il docente vittima dell'aggressione . Nei prossimi giorni gli interrogatori. Intanto l'insegnante è stato ascoltato come persona informata sui fatti Parole ...

Offese prof Lucca - perquisiti 6 indagati : 9.34 Sono state eseguite perquisizioni nei confronti dei sei studenti dell'Itc di Lucca indagati per le minacce al prof, riprese e diffuse in rete. La polizia ha sequestrato loro i vestiti indossati nei video, i cellulari e il casco da moto usato per colpire il docente. Ai ragazzi si contesta il reato di concorso in violenza privata e minacce e tentato furto del registro elettronico: nel video si vede infatti uno di loro che prova a strappare ...

