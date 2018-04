: RT @NoJobFactor: @monicavianello @SoniaGrotto Esatto. Bando novembre 2016:Consolati/Ambasc dovrebbero fornire documentaz. Io sfrattata fini… - EriantheVita : RT @NoJobFactor: @monicavianello @SoniaGrotto Esatto. Bando novembre 2016:Consolati/Ambasc dovrebbero fornire documentaz. Io sfrattata fini… - SoniaGrotto : RT @NoJobFactor: @monicavianello @SoniaGrotto Esatto. Bando novembre 2016:Consolati/Ambasc dovrebbero fornire documentaz. Io sfrattata fini… - monicavianello : RT @NoJobFactor: @monicavianello @SoniaGrotto Esatto. Bando novembre 2016:Consolati/Ambasc dovrebbero fornire documentaz. Io sfrattata fini… -

Niente piùnel noto parco di New York, uno dei noti al mondo. Lo ha annunciato il sindaco della Grande Mela, Bill De Blasio, precisando che il divieto entrerà in vigore dal prossimo 27 giugno. "Il parco è stato realizzato prima dellemobili". "E' stato costruito per la gente", ha osservato De Blasio, precisando che resteranno aperte al traffico solo quattro traverse. Sono oltre 42 milioni all'anno i visitatori di. Il parco si estende su una superficie di circa 325 ettari.(Di sabato 21 aprile 2018)