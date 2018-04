Nuova grana in arrivo per Grillo | causa milionaria degli espulsi M5s

ilgiornale

: Spero..... che lo facciano nero (rima baciata) ?? - pietroballerini : Spero..... che lo facciano nero (rima baciata) ?? - fperonaci : ++++++++ ultim'ora +++++++++ Dal Gruppo Fb 'Giornalismo Investigativo by Fabrizio Peronaci' Nuova grana per la Chi… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Prima di cacciarli dal Movimento ed escluderli dalle comunarie di Napoli, l'allora garante Beppeli aveva definiti "sporchi dentro", accusati di aver creato una corrente segreta e di tramare nell'ombra. Erano stati sospesi, poi, e ora a due anni di distanza, riabilitati da una sentenza del tribunale che ha bollato quelle epurazioni come "illegittime".Ma per i sei ex grillini partenopei vincitori della, non è finita qui. Non hanno accettato come altri attivisti, erano 22 in tutto, di chiudere la lite con una transazione. E non si accontenteranno del pagamento delle spese legali. Molti di loro sono decisi a intraprendere un'altra battaglia giudiziaria per ottenere un risarcimento record in sede civile ai danni del comico, che oggi non è più capo politico ma che allora, era il 2016, era ancora il rappresentante legale del movimento da lui fondato.Quell'one, alla ...