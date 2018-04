Novità nascoste per Asus ZenFone 3 con aggiornamento 53 | più dettagli sulla batteria

optimaitalia

(Di sabato 21 aprile 2018) Un fine settimana ricco diper chi ha deciso di puntare su un3 nel corso dell'ultimo anno e mezzo, considerando il fatto le varianti ZE552KL e ZE520KL stanno ricevendo proprio in queste ore l'53 come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale nella giornata di ieri. Quali sono le migliorie effettivamente introdotte dal pacchetto software? Proviamo a riepilogare quanto è stato riportato in queste ore dal pubblico.Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, attraverso il nostro gruppo Facebook dedicato allo smartphone è possibile andare oltre quanto riportato nel changelog ufficiale, a maggior ragione quando si parla di un"minore" per l'utenza3. Ad esempio, attraverso questo pacchetto software vedremo fornite nuovamente dal device tutte le informazioni del caso per quanto concerne i consumi delle singole ...