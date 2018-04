Non si ricordano le loro volontà | ma scatta comunque l' eutanasia

I figli di Martin Luther King : "Nostro padre? Lo ricordano solo per l’”I Have A Dream” - ma lui Non era un sognatore - era un rivoluzionario" : "Per trent'anni l'ho rifiutato, ho resistito ai suoi insegnamenti. Dovevo prima riflettere su me stessa e capire chi ero io. Non volevo essere una mini-Martin Luther King junior sol perché era andata così o così fosse giusto fare. Le sue battaglie volevo sentirle mie, interiorizzarle. Fino a quel momento ho deciso di non adottare niente di lui". Quando il 4 aprile 1968 Martin Luther King fu assassinato a Memphis, nel ...