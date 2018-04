Non si è ravveduto | Vallanzasca resta in cella

ilgiornale

: @missmichellemjj @semplice_come @salvoaranzulla C'è chi non si è mai iscritto, come me, e chi si è ravveduto dopo t… - BarbaGiampi : @missmichellemjj @semplice_come @salvoaranzulla C'è chi non si è mai iscritto, come me, e chi si è ravveduto dopo t… - jakclive : Quindi più che farmaco o guarigione... è dono di vita eterna! Come diceva il 'piccoletto' ravveduto! E non solo cir… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Milano - Non si è, quindi Renatonon merita di uscire dal carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto sia la richiesta di liberazione condizionale sia quella di semilibertà presentate dal difensore del criminale simbolo della mala anni Settanta e Ottanta.è stato condannato a quattro ergastoli e 296 anni di carcere. Ieri la nuova decisione dei giudici. Il collegio (presidente Corti, relatore Gambitta) ha dichiarato "inammissibile" l'istanza di semilibertà, cioè di uscire di giorno per svolgere un'attività e rientrare in carcere la sera. E ha rigettato l'ipotesi di liberazione dalla prigione con la condizionale, cioè di libertà vigilata. Nella richiesta il difensore del bel René, l'avvocato Davide Steccanella, aveva sottolineato i contenuti di una relazione degli esperti del penitenziario di Bollate, doveè detenuto. Lì si ...