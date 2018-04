“Non sai contare? Adesso ti sistemo io” Orrore in casa | la bambina non si dimostra brava

caffeinamagazine

(Di sabato 21 aprile 2018) Le avevano chiesto difino a cinque ma lei, unadi quattro anni, non era stata in grado di farlo, vuoi perché non ancora capace, vuoi per la paura che le incuteva la persona che si trovava di fronte. Un fallimento che le è costato tantissimo, vista la folle reazione del ragazzo ventenne che le aveva chiesto di mostrare le sue capacità matematiche: di fronte al fallimento della piccola, infatti, ecco scoppiare un brutale pestaggio a sangue, una scena da film horror che ha fatto il giro del mondo. Il giovane, conosciuto solo come Bakhram, ha detto di aver chiesto alladida 1 a 5 ma di aver perso la testa accorgendosi che lei non era in grado. A quel punto ha iniziato a picchiarla prima con il filo di un caricabatterie e poi con una cintura, insistendo nella sua richiesta: la piccola si è sforzata ma proprio non riusciva così lui si è accanito ancora ...