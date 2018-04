Non ci aspettiamo niente di rivoluzionario da PS5 e dalla prossima Xbox

eurogamer

: Fassone: “Vedere Suso e Gigio? In questo momento non ho l’obbligo di vendere nessuno. Se invece il desiderio del c… - AntoVitiello : Fassone: “Vedere Suso e Gigio? In questo momento non ho l’obbligo di vendere nessuno. Se invece il desiderio del c… - QuartoGrado : Una sentenza che molti non accettano. Questa sera sarà ospite a #QuartoGrado mamma Marina. Vi aspettiamo alle 21.1… - MuseumWeek : Pronti per #MuseumWeek 2018? Mancano davvero pochi giorni all'evento dell'anno: dal 23 al 29 aprile vi aspettiamo o… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Fin ora ogni generazione di console ha apportato miglioramenti visivi e promesse di giochi sempre più grandi e articolati, sottolinea Gamingbolt.Questa considerazione vale anche per questa generazione, per quanto esse abbia a tutti gli effetti necessitato di più tempo per decollare. Infatti i giochi che hanno rimarcato in maniera netta ed evidente con la generazione precedente sono arrivati, seppur con una lentezza maggiore, ma abbiamo comunque avuto God of War, Uncharted 4: A Thief's End, Hellblade: Senua's Sacrifice e così via dicendo.Ebbene, secondo uno sviluppatore indipendente, lagenerazione di console non sarà più capace di offrire un distacco "netto" rispetto alla generazione precedente. Secondo il CEO di Rainbow Skies, Marcus Pukropski, non dobbiamo aspettarcidiPlayStation e. "Tutto sarà più veloce e un po' più carino, ma non ...