Noi aspettiamo il Colle

huffingtonpost

(Di sabato 21 aprile 2018) Il Pd è pronto a dialogare col movimento 5 stelle? "Adesso noi dobbiamo fare una cosa, aspettare le indicazioni del presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì. Noi vogliamo essere assolutamente rispettosi di questo passaggio che il presidente sta facendo". Così il segretario reggente del partito Maurizio Martina, a margine di un incontro del partito a Milano.E poi ha aggiunto parlando del partito. "Non ce la caviamo con una domenica al gazebo, pur riconoscendo l'importanza delle primarie. Dobbiamo essere pronti a una riflessione che coinvolga tutto. E partire da un'iniziativa di popolo che non prenda la scorciatoia di una domenica". "Facciamo bene a non ripiombare nella discussione 'mi piace, non mi piace' di un leader. Non è più un tema renziani-non renziani, maggioranza-minoranza. Serve uno sforzogiale e plurale", ha ...