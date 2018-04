Nino Castelnuovo gravemente malato e depresso La moglie chiede aiuto

ilgiornale

: Roma, Nino Castelnuovo ricoverato. La moglie: «I politici ci aiutino» - Corriere : Roma, Nino Castelnuovo ricoverato. La moglie: «I politici ci aiutino» - HuffPostItalia : 'Mio marito è ricoverato ed è invalido al 100%, ma l'assegno non arriva'. Il drammatico racconto della moglie di Ni… - Agenzia_Ansa : #NinoCastelnuovo ricoverato, l'appello della moglie: 'I politici ci aiutino' La consorte a 'Il sabato Italiano' su… -

(Di sabato 21 aprile 2018)è ricoverato in una clinica "perché ha da tanto tempo problemi agli occhi e ultimamente si è aggravato". A rivelarlo laMaria Cristina Di Nicola, ai microfoni della trasmissione radiofonica "Sabato italiano". "Il suo desiderio è sempre stato lavorare nonostante il suo problema, ma negli anni è diventata una battaglia contro i mulini a vento... si è trovato molte porte sprangate, si è anche un po"".Per l'attore di Lecco, nato nel 1936, una vita che si è rivelata molto difficile. Divenuto famoso in Italia con il ruolo di Renzo Tramaglino ne I Promessi Sposi, la morte di due fratelli già alcuni decenni fa, lo hanno colpito profondamente. Oraè invalido e soffre di depressione. La pensione di invalidità non arriva e, adesso, per la coppia, la situazione è molto grave. La Di Nicola racconta anche la scelta del marito di invecchiare lontano dai ...