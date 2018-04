New York | rivoluzione a Central Park | stop alle auto dopo un secolo

Probabili Formazioni Portland Timbers-New York City - MLS 23-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Portland Timbers-New York City, MLS 2018, ore 00.00: analisi e pronostico della partita. David Villa in dubbio. Il weekend di Major League Soccer si conclude in Oregon con Portland Timbers che ospita New York City. E’ un testa-coda, o quasi: la formazione di Patrick Vieira è prima nella Eastern Conference con 17 punti in 7 partite ed è a +4 da Atlanta. New York è reduce dal pareggio per 2-2 proprio ad ...

La Bowie-mania invade una stazione del metrò di New York : L'installazione artistica è sponsorizzata dalla piattaforma di streaming Spotify e rimarrà esposta fino al 13 maggio, in occasione della mostra David Bowie is al Brooklyn Museum. 21 aprile 2018 ...

Ricky Powell per le strade di New York : L’Outdoor festival di Roma ospita le opere di Ricky Powell, fotografo newyorchese che ha seguito la scena musicale e artistica della sua città dagli anni ‘80 a oggi. Leggi

Crolla a New York United Rentals : In forte ribasso United Rentals , che mostra un disastroso -2,36%. L'andamento di United Rentals nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

New York : violenta contrazione per Mccormick : Retrocede molto Mccormick , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,94%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

New York : in acquisto Signet Jewelers : Seduta decisamente positiva per Signet Jewelers , che tratta in rialzo del 3,86%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Signet Jewelers più ...

New York : accelera Macy's : Brilla Macy's , che passa di mano con un aumento del 2,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

'David Bowie is here' l omaggio nella metropolitana di New York : Una stazione della metropolitana di New York dedicata a David Bowie, con immagini del Duca Bianco sui muri e sui biglietti emessi in suo onore. Si tratta della fermata Braodway-Lafayette, a pochi ...

Kubrick a 17 anni - lo sguardo su New York del maestro dell'immagine : Dal 3 maggio al Museum of the City of New York una mostra per conoscere il genio del grande schermo prima che diventasse tale. Prima di diventare regista, per cinque anni ha lavorato come fotografo ...

Rudy Giuliani - ex sindaco di New York - è diventato uno degli avvocati di Trump nell’indagine speciale di Robert Mueller : Rudy Giuliani, politico Repubblicano ed ex sindaco di New York, ha annunciato in un’intervista al Washington Post di essersi unito al gruppo di avvocati assunti dal presidente statunitense Donald Trump per seguire l’indagine speciale relativa alle presunte interferenze della Russia The post Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, è diventato uno degli avvocati di Trump nell’indagine speciale di Robert Mueller appeared first on Il Post.

Per i medici gli restavano 2 settimane di vita : operato a New York si è salvato Video : Nel 2016, per la prima volta, Orlando Fratto, un uomo di 35 anni che vive a Soverato, nella provincia di Catanzaro, era stato colpito da un brutto tipo di tumore [Video], un sarcoma alla gamba. Per farsi operare si era recato a Milano. Tutto era andato bene, e sembrava che il male fosse stato estirpato completamente. Il sarcoma si è ripresentato Come talvolta accade, dopo soltanto un anno e mezzo, il tumore si è ripresentato, gettando nella ...

Famiglia Maraini. A New York "Haiku sull'albero del prugno". La recensione di Dazebao : 193 finanziatori dal basso hanno contribuito con il loro supporto alla realizzazione del film provenienti da 8 paesi del mondo, molti dagli Stati Uniti. La recensione di Dazebao

L'alienista e la New York più oscura : Dakota Fanning - Luke Evans e Daniel Bruehl ci parlano dell'attesa serie : È una storia di finzione, ma è unica nel ritrarre un fatto di cronaca nel Lower East Side che potrebbe essere realmente accaduto. Questi ragazzi non apparivano in nessun registro, nessuno sapeva ...