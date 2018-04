Netflix | la serie di The Witcher sarà di 8 episodi

Netflix : dai nuovi prodotti italiani alle serie più attese - ecco tutte le novità : Ha fatto tappa a Roma il See What's Next , la cerimonia di Netflix in cui si rendono pubblici numeri e vengono annunciati i progetti futuri più attesi. Il colosso streaming naviga ormai a vele spiegate, il suo successo è in continua espansione e infatti grossi investimenti arriveranno proprio in Europa. I vertici hanno annunciato che anche l'Italia avrà la sua ...

La luna nera - Netflix annuncia la nuova serie italiana : Netflix continua ad investire in Europa e oggi annuncia una nuova serie italiana, luna nera. Creata da Francesca Manieri (Il miracolo), Laura Paolucci (L’amica geniale) e Tiziana Triana, la serie racconta la storia di un gruppo di donne accusate di stregoneria nell’Italia del XVII secolo. Basata su un manoscritto di Tiziana Triana, la serie sarà prodotta da Fandango. Dopo essere stata accusata di stregoneria, una ragazza adolescente è costretta ...

Netflix - le novità e le nuove serie italiane : Suburra 2 - Baby e La Luna Nera : 125 milioni di abbonati in tutto il mondo, 300 milioni di profili attivi, 100 produzioni originali nel 2018, da 16 Paesi, 35.000 lavoratori locali impiegati, la possibilità di visione su 1700 dispositivi. Sono alcuni dei numeri annunciati nel corso di See What’s Next, l’evento organizzato da Netflix a Roma. Cresce la produzione originale di Netflix nell’area Emea (Europa, Medio Oriente ed Africa). Ad annunciarlo Erik Barmack, ...

Che cosa sappiamo su Luna nera - la nuova serie tv italiana di Netflix : È stato uno degli annunci più importanti della giornata romana che Netflix ha dedicato ai giornalisti europei per rivelare ciò che ci aspetta tra 2018 e 2019: la piattaforma di streaming sta infatti lavorando a una nuova serie tv italiana, dopo Suburra (di cui si attende la seconda stagione) e Baby, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni. Il suo titolo è Luna nera ed ecco tutto quello che sappiamo a riguardo. La storia Luna nera parlerà ...

Terza serie de 'La casa di carta' e due produzioni italiane : le novità di Netflix : Il primo streaming è stato lanciato nel 2007, poi anno dopo anno ha invaso l'Europa, arrivando nel gennaio 2016 a coprire tutto il mondo, tranne la Cina. ' L'abbonamento a Netflix costa dagli 8 ai 14 ...

Cast e personaggi di The Alienist - la serie con Luke Evans e Dakota Fanning sbarca su Netflix dal 19 aprile : Arrivano su Netflix Cast e personaggi di The Alienist, poliziesco dai toni thriller ambientato nel XIX secolo: da giovedì 19 aprile la serie sarà disponibile sul catalogo italiano del colosso dello streaming online. In onda negli Stati Uniti sul network TNT, The Alienist è tratta dal romanzo omonimo di Caleb Carr e rientra a pieno titolo nelle miniserie, componendosi di soli dieci episodi raccolti in una stagione. La cornice storica è quella ...

Netflix 2018 e 2019 : le serie che tornano e quelle che partono : Che cosa sta mettendo in pista Netflix per gli amanti del binge watching ma anche di documentari e di generi specifici dalla fantascienza al racconto ‘di mala’? Parecchi colpi e quasi tutti originals, presentati oggi alla stampa internazionale a Roma tra talent di tutto il mondo e il fior fiore del suo management, dal CEO, Reed Hastings, ai responsabili delle singole aree (contenuti fiction, di attualità e approfondimento, ...

Netflix annuncia Baby con Benedetta Porcaroli e Claudia Pandolfi : al via le riprese della serie sullo scandalo dei Parioli : Netflix conferma la produzione della nuova serie tv italiana che arriva dopo Suburra e si prepara ad aggredire il mercato con un'altra storia vera, lo scandalo delle Baby prostitute ai Parioli. Proprio all'evento romano che si è tenuto oggi, Netflix ha annunciato il via alle riprese della serie alla cui regia ci saranno Andrea De Sica e Anna Negri. Nel cast della serie ci saranno alcuni volti noti delle fiction e del cinema italiano a ...

Da 'La casa di carta' a 'Stranger Things' e 'Suburra : Netflix annuncia le nuove stagioni delle serie tv : Se ci fosse stato bisogno di conferme, queste sono arrivate al See what's next, l'evento annuale per svelare l'offerta in arrivo, organizzato questa volta a Roma da Netflix. L'internet tv punta tutto ...

Alessandro Borghi ringrazia Suburra La Serie e Netflix : “Mi sento fortunato” : In un lungo messaggio pieno di soddisfazione e di commozione, Alessandro Borghi ha voluto condividere con i fan i suoi personali ringraziamenti a Suburra La Serie e Netflix. La prima Serie tv italiana della piattaforma lo vede come protagonista nei panni di Aureliano (stesso personaggio che lo aveva portato alla ribalta grazie all'omonimo film) e proprio in questi giorni è sul set per la seconda stagione ma quello che oggi vuole sottolineare ...

Netflix annuncia le prossime serie (e film) originali in arrivo : Indietro 18 aprile 2018 2018-04-18T17:29:03+00:00 ROMA – Oltre 100 progetti europei lanciati quest’anno e questo è solo l’inizio. Netflix ha presentato le nuove produzioni locali, in arrivo direttamente da Europa, Medio Oriente ed Africa sugli schermi di tutto il mondo nel 2018. Un investimento importante che ha dato i suoi frutti. Acclamati da pubblico e […]

Netflix svela 10 nuove produzioni europee tra cui sette serie originali : Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, amplifica le produzioni locali per portare storie nuove, diverse e inedite, che arrivano da Europa, Medio Oriente ed Africa sugli schermi di tutto il mondo nel 2018. Netflix crede che le grandi storie possano arrivare da ogni parte del globo e che alcuni dei migliori creatori di contenuti si trovino proprio in EMEA. Ecco perché quest’anno i consumatori di tutto il mondo ...

Netflix - quello che vedremo : dal nuovo 'Suburra' alla serie sul calcio di Fellowes - TV/Radio - Spettacoli : Numeri da record, e dopo il successo di Suburra -la serie , di cui sono appena iniziate le riprese della seconda stagione, Netflix ha annunciato oggi durante il See What's Next a Roma una nuova ...