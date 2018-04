Nessuno o quasi è d' accordo con quello che Michele Serra ha scritto sui bulli

agi

: Cosa ha scritto #MicheleSerra sul #bullismo a #scuola e perché (quasi) nessuno è d'accordo con lui - Agenzia_Italia : Cosa ha scritto #MicheleSerra sul #bullismo a #scuola e perché (quasi) nessuno è d'accordo con lui - mariale47010626 : @stanzaselvaggia ...e invece ha proprio ragione, te lo dice un’insegnante con ventisei anni di lavoro alle spalle.… - fabelef : Ecco il profluvio sul reprobo #Micheleserra Non serve che gli intellettuali scrivano, qui quasi nessuno sa leggere.… -

(Di sabato 21 aprile 2018) L'Amaca - la rubrica che tiene su Repubblica - cheha dedicato all'episodio dismo da parte di uno studente su un professore di Lucca e agli altri emersi in questi giorni ha sollevato un vespaio di reazioni che ha coinvolto firme sulla carta stampata e lettori sui social. A scatenare la polemica - e forse l'intento era proprio questo - è una frase: Il livello di educazione, di padronanza dei gesti e delle parole, di rispetto delle regole è direttamente proporzionale al ceto sociale di provenienza. In pochissimi si dicono d'con l'editorialista e autore del best seller 'Gli Sdraiati', ma c'è chi sottolinea che la chiave per comprendere le sue parole è in un altro passaggio, in cui denuncia "la struttura fortemente classista e conservatrice ...