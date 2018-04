Nessuno | o quasi | è d' accordo con quello che Michele Serra ha scritto sui bulli

C'è una lettera dell'alfabeto che quasi Nessuno è in grado di scrivere : Esiste una lettera dell'alfabeto che tutti sono in grado di leggere, ma quasi nessuno è in grado di scrivere. Si tratta della lettera minuscola "g", di cui, forse non tutti lo sanno, esistono due versioni: "opentail", usato da molti quando si scrive a mano, e "looptail", il più comune, poiché usato nei font più noti, come Times New Roman e Calibri. I ricercatori della John's Hopkins University hanno scoperto che la ...