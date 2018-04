Nel weekend inizia la semifinale | Vetrya Orvieto Basket di scena a Perugia

Euroflora 2018 - cancelli aperti : cosa fare Nel primo weekend/ Il programma delle attività extra di oggi : Euroflora 2018, cancelli aperti: cosa fare nel primo weekend, il programma delle attività extra di oggi. Apre oggi l’esposizione internazionale dei fiori e delle piante a Genova(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:52:00 GMT)

12 ristoranti e trattorie per un weekend gourmand Nelle Langhe : Le Langhe. Difficile trovare una zona in Italia dove si mangi così bene a tutti i livelli. Molti dicono sia merito delle cantine se il numero dei buoni locali (stellati in particolare) sia più elevato rispetto ad altre aree del Paese. Il caso emblematico è quello di Piazza Duomo ad Alba: è arrivato alle Tre Stelle Michelin grazie all’investimento della famiglia Ceretto – gente di vino – che ha scelto Enrico Crippa come guida ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa non vedere Nel weekend del 21 e 22 aprile : MOLLY’S GAME di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Usa 2017. Durata: 140’ Voto: 3,5/5 (DT) Un ex promessa di sci free-style s’infortuna suo malgrado e finisce per diventare una rinomata organizzatrice, prima a Los Angeles poi a New York, di partite di poker ad altissimo livello frequentate dallo star system e da ricchi industriali. Fino a quando l’invito esteso a qualche poco conosciuto ceffo della mafia russa ...

Atletica - Campionato italiano assoluto di società di corsa : Nel weekend la seconda prova dedicata ai 10mila metri : Un evento che sarà trasmesso in diretta video streaming su Atletica.tv e nell'occasione il Campo Sportivo Scolastico di via Porta Catena della città estense verrà ufficialmente intitolato a ...

Previsioni Meteo - la bolla di ”super caldo” infiamma anche l’Italia : oltre +30°C al Centro/Nord Nel weekend - è già estate : 1/15 ...

Cosa fare a Milano Nel weekend del Salone del Mobile : Alcuni membri della community apriranno le loro porte ad artisti, musicisti e designer emergenti per ospitare performance, esibizioni e spettacoli a un numero limitato di persone. «Un'occasione ...

Cosa fare a Roma Nel weekend del 20-22 aprile : Viaggio nei Fori di Cesare e Augusto Da sabato tornano i Viaggi nell'antica Roma , gli straordinari spettacoli che raccontano il Foro di Augusto e il Foro di Cesare partendo da pietre, frammenti e ...

Cosa fare a Roma Nel weekend del 21 e 22 aprile : ... oltre 200 attività educational avvicineranno il mondo della Scienza a bambini e ragazzi, a partire dai 5 anni in su Laboratori, giochi, mostre, spettacoli e incontri, gestiti dai migliori Educatori ...

Previsioni Meteo - esplode l’estate anticipata : caldo anomalo in tutt’Italia - corsa verso il mare Nel weekend : 1/38 ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : le previsioni meteo per il weekend. Rischio pioggia Nelle qualifiche : C’eravamo lasciati con un trionfo inatteso, quello di Cal Crutchlow, in Argentina (2° round del Mondiale 2018 di MotoGP) ed una polemica bella grossa, tra Marc Marquez e Valentino Rossi. I fuochi sono ancora accesi ed i due rivali, in tempi diversi, parleranno alla stampa prima e dopo la conferenza canonica di presentazione del GP delle Americhe 2018, ad Austin (Texas). Si preannunciano fulmini e saette ancora una volta tra il ...

Cultura - tradizione - sport e solidarietà Nel weekend in bassa Valtellina e nelle sue valli : Sarà all’insegna di Cultura e tradizione, ma anche di sport e solidarietà, il prossimo weekend, che si allunga con gli eventi fino al 25 aprile, nel territorio che fa capo al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno. Sabato 21 aprile Tradizioni da preservare e l’entusiasmo dei suonatori delle bande richiameranno sabato e domenica gli appassionati nel primo Festival bandistico della provincia di Sondrio al Polo fieristico di Morbegno. ...

Nel weekend a Roma l' 'Oratorio Cup' : L'Oratorio Cup può essere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport di marca CSI. Non è solo il campionato dedicato alle parrocchie e nemmeno un modo per far giocare i ragazzi, ma un ...

