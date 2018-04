NBA | Cleveland | che stile | completi firmati per tutta la squadra | cortesia di LeBron James

NBA - Indiana rimonta e vince - ora è sul 2-1 su Cleveland : Nuovo turno dei playoff Nba questa notte. Gli Indiana Pacers hanno battuto i Cleveland Cavaliers 92-90 e si sono portati sul 2-1. Risultato un pò inatteso, ma forse non del tutto, visto che i Cavs in ...

Playoff NBA 2018 - Indiana-Cleveland 92-90 : rimonta Pacers da -17 - Bogdanovic MVP con 30 punti - è 2-1 : ... che supera Kobe Bryant al sesto posto assoluto per presenza nella postseason, è una sconfitta e ora gara-4 ancora a Indianapolis, in programma domenica notte , con diretta su Sky Sport, diventa ...

NBA 2018 : Indiana rimonta e batte Cleveland in gara-3. Accorciano Washington e Milwaukee : Gli Indiana Pacers fanno sul serio. Sembrava tutto apparecchiato per la vittoria dei Cleveland Cavaliers in gara-3 dei playoff NBA, avanti 40-57 all’intervallo, ma nel secondo tempo ecco la rimonta che ha portato Victor Oladipo e compagni avanti 2-1 nella serie. Un successo per 92-90 firmato non solo della guardia (18 punti), ma soprattutto da Bogdan Bogdanovic, autore di 19 dei suoi 30 punti nella seconda parte di gara (con 7/9 da tre ...

NBA - playoff : James trascina Cleveland in gara-2 - Houston allunga : Nba, playoff: James trascina Cleveland in gara-2, Houston allunga Nella notte Nba un super LeBron James mette a referto una doppia doppia da 46 punti e 12 rimbalzi per trascinare Cleveland alla vittoria in gara-2 playoff contro Indiana (100-97) e portare la serie sull’1-1. Utah sbanca Oklahoma (102-95) con Mitchell sugli scudi grazie a 28 […]

Basket - playoff NBA : LeBron rialza Cleveland - Houston si divora Minnesota : WASHINGTON - Cleveland rialza la testa dopo la sconfitta in gara-1 e pareggia , 1-1, i conti nella sfida con Indiana valida per il primo turno dei playoff. A prendere per mano i Cavs è, come sempre, ...

Playoff NBA 2018/ Le gare della notte : Cleveland rischia lo 0-2 - OKC e Houston in carrozza? : Playoff NBA 2018: le partite della notte. Alla Quicken Loans Arena i Cleveland Cavaliers rischiano di finire sotto 0-2 e andare a Indianapolis dovendo vincere due partite fuori casa(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 01:00:00 GMT)

Playoff NBA - Cleveland ko in casa : Nel primo turno di Playoff Nba sorpresa a Cleveland dove gli Indiana Pacers riescono a superare i Cavaliers per 98-80. Per gli ospiti in evidenza Victor Oladipo, autore di 32 punti, mentre per i Cavs ...

Basket - playoff NBA partenza falsa Cleveland - Harden trascina Houston : WASHINGTON - Colpaccio Indiana in casa di Cleveland e LeBron per la prima volta in carriera conosce il sapore della sconfitta all'esordio nei play-off. Il Prescelto aveva fin qui collezionato 12 ...

NBA Playoff - Cleveland Cavaliers - LeBron James/ Brutta sconfitta contro Indiana Pacers : Nba Playoff, Cleveland Cavaliers, LeBron James: Brutta sconfitta contro Indiana Pacers. Non basta la grande partita disputata dall'ala classe 1984 di Akron, streapitoso Victor Oladipo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:02:00 GMT)

NBA playoff - Oladipo 32 e Indiana sbanca Cleveland. Oklahoma City stende Utah : Cleveland-Indiana 80-98 , Simone Sandri, Indiana fa subito capire che questa volta il primo turno non sarà per nulla una passeggiata per Cleveland. I Pacers si affidano alle giocate di un super Victor ...

NBA 2018 : cade subito Cleveland! Boston passa all’overtime - Houston soffre ma vince : Secondo giro di gara-1 del primo turno dei playoff della NBA. La sorpresa è arrivata dalla Quicken Loans Arena, dove i Cleveland Cavaliers sono stati battuti per 98-80 dagli Indiana Pacers, che si sono così portati a casa il primo punto della serie. Una vittoria d’autorità, scavando un solco importante già nel primo periodo (+21) e allargandolo poi nel terzo (+23). I Cavs hanno saputo ricucire fino al -7 negli ultimi 12′, ma è stato ...

NBA 2018 : San Antonio ed Oklahoma ai playoff. Vittorie di Cleveland e Toronto : Una notte NBA che ha visto delinearsi il quadro delle squadre che parteciperanno ai playoff. Manca ancora un solo posto nella Western Conference e se lo contenderanno i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets, che si affronteranno proprio tra due giorni. I T’Wolves conservano il loro ottavo posto grazie alla vittoria 113-94 contro Memphis grazie ai 24 punti a testa di Jeff Teague e Karl-Anthony Towns; mentre Denver mantiene vive le sue ...

Basket - NBA LeBron trascina Cleveland - colpo Denver. Clippers - playoff più lontani : WASHINGTON - Tutti in piedi, passa LeBron. Cleveland , 49-30, si prepara all'imminente sfida contro Philadelphia , 48-30, che di fatto mette in palio il terzo posto a Est con una vittoria in rimonta ...

NBA - LeBron supera Jordan e Cleveland vola. Green sulla sirena e Houston fa 12 : Non c'è record che possa salvarsi dall'avanzata di LeBron James. Il Re mette a referto la sua gara consecutiva numero 867 con almeno 10 punti, superando Michael Jordan e prendendosi l'ennesimo storico ...