Napoli in partenza | la carica dei tifosi

Napoli - mille tifosi salutano la squadra prima della partenza per Torino. Sarri ha scelto : Mertens guiderà l'attacco : Napoli - 'Forza Napoli , non mollare proprio adesso'. I tifosi credono nell'impresa e hanno trasmesso un messaggio di grande carica alla squadra prima della partenza per Torino in vista del big match ...

Juventus- Napoli è già cominciata : mille tifosi al San Paolo per incitare la squadra alla partenza per Torino : Domani si gioca allo Stadium, ma Juventus-Napoli è già iniziata oggi, al San Paolo . Circa mille i tifosi azzurri hanno accompagnato la squadra prima della partenza del pullman che da...

Roma - match chiave contro il Napoli : il VIDEO della partenza da Termini : Si avvicina sempre di più la 27^ giornata del campionato di Serie A, un turno che può essere considerato fondamentale per il proseguo della stagione. Un match fondamentale è quello che metterà di fronte Napoli e Roma , la squadra di Maurizio Sarri è lanciatissima verso l’obiettivo scudetto mentre quella di Di Francesco ha intenzione di chiudere il campionato nei primi quattro posti, sarebbe un risultato fondamentale per programmare al ...

Maltempo Campania : scarsa visibilità e ghiaccio - l’aeroporto di Napoli ferma i voli in partenza e in arrivo : scarsa visibilità e ghiaccio: l’aeroporto di Napoli ha sospeso i voli in partenza e in arrivo. La nevicata che ha interessato il capoluogo campano e il crollo termico hanno bloccato il traffico aereo a Capodichino, cancellando due voli da Monaco e da Linate sinora, quello da e per Sharm el Sheik e facendo dirottare un volo Easy Jet su Bari e un altro della stessa compagnia a Fiumicino. L'articolo Maltempo Campania: scarsa visibilità e ...