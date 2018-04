Napoli | in carcere il figlio di ' o Squadrone

Napoli - aggrediti e accoltellati ai baretti di Chiaia : due 21enni in carcere per tentato omicidio : A seguito di approfondite indagini, dirette e coordinate dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli , personale appartenente al commissariato di polizia San Ferdinando, ha...

Topi nel carcere di Poggioreale a Napoli - gli agenti : 'E' una vergogna' : 21 marzo 2018 Nessun commento Il Giappone è il Paese con la popolazione over 65 più numerosa al mondo Leggi Tutto » Carceri, fotografia dagli istituti: numeri, rischi e insicurezza 12 marzo 2018 Nessun commento A Roma in un solo giorno due aggressioni contro agenti penitenziari Leggi Tutto » 31 ...

Napoli - vigilantes ucciso : uno degli arrestati chiede 'in carcere potrò fare la doccia?' : Non sono apparsi particolarmente angosciati, non si sono pentiti per l'accaduto. È vero, uno di loro era preoccupato davvero. Ma solo perché non sapeva se nel carcere minorile gli avessero consentito ...