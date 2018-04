Napoli | il PSG punta Diawara

Calciomercato : Cavani in rottura con il Psg - clamoroso ritorno a Napoli? I tifosi già sognano uno spettacolare tridente con Martens e Insigne : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L’uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei “capricci” del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra. I tifosi ...

Panchina Napoli - Sarri verso il Psg? Ecco l’eventuale sostituto : Panchina Napoli – Il Napoli sta disputando un campionato molto importante, testa a testa con la Juventus per la vittoria dello scudetto, prossimi appuntamenti decisivi in vista dello scontro diretto. Ma si pensa anche alla prossima stagione, da valutare la posizione dell’allenatore Maurizio Sarri, il tecnico regala sempre grande spettacolo per come imposta le partite e addirittura è finito nel mirino del Psg, si tratta al momento ...

Napoli - Sarri nel mirino del Psg. Piace il suo calcio spettacolo : Sono in drastico calo le quotazioni di Luis Enrique. Stabili quelle di Allegri. Sempre marginali quelle di Pochettino. Quasi nulle quelle di Mancini, Conti e Ancelotti. Ma alla borsa del totonomi per ...

La lista di Conte al PSG : tremano Inter - Milan - Juventus - Torino e Napoli Video : Per la sessione estiva del calciomercato 2018 ci saranno diversi movimenti anche per le panchine, tra cui Antonio #Conte, che potrebbe lasciare il Chelsea per trasferirsi al #paris saint-germain. L'allenatore salentino non sta passando un buon periodo con i blues, dove diversi passi falsi, tra campionato e Champions League, stanno determinando il suo futuro, che molto probabilmente sara' lontano da Londra. L'ultima pesante sconfitta è arrivata ...