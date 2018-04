Musei di Nervi | ricordando Sirotti | dal 21 aprile al 6 maggio

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Idiricordano la figura del pittore Raimondodi Bogliasco, a un anno dalla scomparsa, ospitando due magnifici olii legati al tema dei fiori che saranno allestiti, per tutto il periodo di Euroflora 2018, alle Raccolte Frugone in dialogo coi dipinti fin de siècle del museo e con le decorazioni floreali magistralmente realizzate dalle socie dell’Ente Decorazione Floreale per Amatori di Genova. Sciabolate di colori impastati di luce, come improvvisi scoppi di energia colorata, evocano sulle tele rose, mimose, calle, boschi ombrosi, scorci di segreti giardini, vetegazione lussureggiante e rigogliosa, un vero trionfo della vita e della natura, colta al di là di vetri e filtri della memoria. Raimondoper molto tempo ha lavorato coidi, giungendo nel 2006 a realizzare una mostra site-specific dedicata a un percorso di indagine sulle profonde ...