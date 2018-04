MotoGp Usa - griglia di partenza : Marquez in pole - Rossi 5° : AUSTIN - Senza storia. Marc Marquez ha centrato la sesta pole consecutiva in Texas, come ampiamente pronosticabile fin dalle libere. Il campione del mondo è perfino caduto, senza conseguenze, come ieri. Rossi è a 93 millesimi dallo spagnolo. Scintille in pista tra Viñales e Marquez, il pilota Honda ha disturbato Maverick nel suo giro buono ...

MotoGp Usa - Libere 4 : Marquez spinge - bene Rossi che è 3° : AUSTIN - Marquez continua a spingere con la sua Honda anche nelle Libere 4. Il pilota spagnolo ha segnato il miglior tempo con 2:04.686, ma per tutte le Libere ha girato su tempi insostenibili per gli ...

MotoGp Usa - Libere 3 : Marquez brucia tutti - Rossi al 9° posto : Buona prova di Zarco, con il secondo tempo a 4 decimi dal campione del mondo in carica. Poi Iannone, che è uscito a pochissimo dal termine per testare la pista bagnata come Rossi e lo stesso Marquez. ...

MotoGp Usa - alta tensione tra Rossi e Marquez in Safety Commission : Alcuni di noi hanno avanzato proposte sulla Commissione degli steward chiedendo di inserire persone più direttamente coinvolte nel nostro sport, magari ex piloti '. CLASSIFICHE CALENDARIO Tags: Rossi ...

MotoGp - Gp Usa - libere sorpresa Iannone - poi Marquez. Rossi quarto : AUSTIN , STATI UNITI, - Marc Marquez domina la prima giornata di prove libere texane, ma all'ultimo giro il capolavoro è di Andrea Iannone che segna il miglior tempo , 2'04"599, precedendo di 56 ...

MotoGp Usa : Iannone è il più veloce nella seconda sessione - Rossi 4° : AUSTIN - Andrea Iannone è il più veloce di tutti nella seconda sessione delle prove libere al Gp delle Americhe, ad Austin. Il pilota italiano è riuscito a togliere al primato ad un Marc Marquez ...

MotoGp Usa - Valentino Rossi : «Ho ancora margine per migliorare» : AUSTIN - Valentino Rossi nel primo giorno di prove libere sul circuito di Austin, in Texas, ha fatto registrare il secondo tempo dietro al grande rivale Marc Marquez: ' Il primo turno è andato ...

MotoGp Usa : Marquez è il più veloce di tutti nelle prime libere - Rossi 2° : AUSTIN - Marc Marquez è subito un fulmine nelle prove sul circuito che lo ha visto sempre trionfare negli ultimi 5 anni. Ad Austin, in Texas, nelle prime prove libere lo spagnolo è stato più veloce di ...

MotoGp Usa - Pedrosa può gareggiare : AUSTIN - Dani Pedrosa prenderà parte al Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin, a nemmeno una settimana di distanza dall'operazione al polso destro. Dopo essere stato visitato giovedì dai ...

MotoGp Usa - Dovizioso : «Ad Austin può succedere di tutto» : Austin - Vorrebbe riprendersi la testa della classifica già al termine di questa gara Andrea Dovizioso, visto che in Argentina è stato costretto a cedere il passo a Cal Crutchlow. ' Il sesto posto non ...

MotoGp - Marquez/ “Rossi non deve aver paura a correre con me - ho sbagliato - chiesto scusa e ho imparato” : Motogp, parla Marquez: “Rossi non deve aver paura a correre con me, ho sbagliato, chiesto scusa e ho imparato”. Torna allo scoperto il talento della Honda in vista del Gp di Austin(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:10:00 GMT)

MotoGp Usa - Miller : «Bisogna controllare meglio le lotte in pista» : AUSTIN - Il Gran Premio d'Argentina per Jack Miller è stato sicuramente da ricordare. Prima la pole position e poi una gara da protagonista culminata con un buon quarto posto. Per l'australiano della ...