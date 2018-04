MotoGP | sanzioni più dure in pista! La nuova linea imposta da Ezpeleta L’esito

MotoGP Ducati - Lorenzo : «Ci volevano sanzioni più severe per Marquez» : ROMA - Qualche giorno fa alla presentazione del suo libro Jorge Lorenzo aveva eluso qualsiasi domanda in riferimento allo scontro Rossi-Marquez, ma durante il programma televisivo 'El Hormiguero' alle ...

La MotoGP pensa al decalogo delle sanzioni ma la realtà è che servirebbe una nuova Race Direction : ... la MotoGP è uno sport o uno spettacolo che deve far discutere e tenere incollate le persone ai teleschermi? Se è ancora uno sport serve una Race Direction forte e soprattutto al di sopra di ogni ...

MotoGP - in arrivo il catalogo delle sanzioni? Dopo la corrida in Argentina si corre ai ripari : I fatti del GP di Argentina, con le note manovre di Marc Marquez che hanno portato a diverse penalità e alla caduta di Valentino Rossi con tanto di polemiche, hanno messo in ulteriore evidenza le lacune della Direzione Corse e di un regolamento MotoGP che ha diversi buchi. L’obiettivo è quello di rendere tutto più chiaro in vista della prossima stagione tanto che la Dorna e la FIM si sono riunite ieri a Madrid per discutere di questo ...

MotoGP - Mike Webb : “Vi spiego le penalità a Marc Marquez. Altre sanzioni? Decidiamo ad Austin. Valentino Rossi non si fida di noi…” : Mike Webb, membro della Direzione Corse e del gruppo dei commissari della MotoGP, ha parlato per la prima volta riguardo ai noti fatti del GP di Argentina. In un’intervista rilasciata a Marca, Webb si è dilungato in merito alle penalità inflitte a Marc Marquez e ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi, fatto cadere dal Campione del Mondo: “Tutti gli incidenti sono diversi tra loro e noi prendiamo sempre ...

MotoGP Pramac - Miller : «Mai visto un pilota ricevere 3 sanzioni in 24 giri» : ROMA - Jack Miller è stato uno dei tanti protagonisti del Gp d'Argentina, oscurato dalla bagarre tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Il pilota della Ducati Pramac era stato l'unico ad aver scelto le ...

MotoGP - Carmelo Ezpeleta interviene sul caso Marquez. La Dorna non potrà infliggere sanzioni : Dopo il controverso e discusso GP di Argentina, a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Carmelo Ezpeleta, boss della MotoGP. Il CEO della Dorna è intervenuto a Radio Marca sulla vicenda che ha visto coinvolti Valentino Rossi e Marc Marquez: “Rossi è molto arrabbiato e lo capisco. Marquez è frustrato e lo capisco…Non ho parlato con nessuno dei due, non è il momento di farlo, so come si sentono. Il gioco psicologico è importante e va ...