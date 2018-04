MotoGP Risultati Qualifiche Austin | per Márquez è sempre pole

MotoGP - GP Americhe 2018 : risultati e classifica FP3. Marc Marquez davanti - bene Valentino Rossi sul passo : L’asfalto con poco grip e la pioggia caduta nei 10 minuti conclusivi hanno reso la terza sessione di prove libere della MotoGP del GP delle Americhe interlocutoria. Ad Austin, neanche a dirlo, il più veloce è stato lo spagnolo Marc Marquez (Honda) con il crono di 2’04″608: il campione del mondo in carica si è confermato di un altro livello rispetto agli avversari nell’interpretare condizioni complesse di pista e meteo. A ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica: lo spagnolo della Honda ha girato per larghi tratti con la ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere. Il computo complessivo dei tempi : Andrea Iannone è in testa alla classifica dei tempi dopo le prove libere 1 e 2 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki ha piazzato il suo 2:04.599 in coda alla FP2, precedendo Marc Marquez di 56 millesimi. Valentino Rossi ottimo quarto a 0.359, appena dietro al compagno di squadra Maverick Vinales. Qualche difficoltà in più per Andrea Dovizioso che è ottavo, subito alle spalle del compagno di squadra ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Andrea Iannone ha letteralmente fatto saltare il banco e ha firmato il miglior tempo al termine delle prove libere 2 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Suzuki si è scatenato negli ultimi istanti del turno e ha stampato un interessante 2:04.599, rifilando così 56 millesimi di distacco a Marc Marquez. Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e ...

MotoGP Austin 2018 - Marquez fulmine nelle libere 1. Risultati e tempi : Lo spagnolo della Honda il più veloce sul circuito del Texas. Stasera il comitato di sicurezza in vista del Gp Usa 2018

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Marc Marquez davanti a Valentino Rossi - Dovizioso sesto : Marc Marquez mostra subito i muscoli sul prediletto circuito di Austin e firma il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo, che su questo circuito ha sempre vinto, ha piazzato un notevole 2:05.530 che è risultato inarrivabile per tutta la concorrenza. Il pilota della Honda si è migliorato continuamente nel corso del turno, nonostante delle problematiche condizioni della ...

LIVE MotoGP; GP Americhe 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Austin i piloti avranno a disposizione due turni da 45 minuti ciascuno per trovare il feeling giusto con il tracciato, per la messa a punto della moto e per prepararsi nel miglior modo possibile verso le qualifiche di domani e soprattutto verso la gara di domenica. Il grande favorito della vigilia sempre essere ...

MotoGP Risultati gara Termas de Río Hondo : podio a sopresa con Crutchlow-Zarco-Rins : Partenza in ritardo causa pioggia su una parte della pista. Situazione critica che costringe i piloti a un ritorno ai box. Poi, semaforo verde e la gara di Termas de Río Hondo può avere inizio con Crutchlow che vince e si porta in testa alla classifica piloti La pista in parte bagnata a pochissimi istanti dalla partenza della gara di Termas de Río Hondo, innesca una serie di indecisioni causate da un regolamento non chiaro in materia. ...

MotoGP Argentina - Marquez stende Valentino Rossi - poi penalizzato : risultati incredibili - la classifica [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

MotoGP Argentina - Marquez stende Valentino Rossi : risultati incredibili - la classifica [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

MotoGP Risultati Qualifiche Termas de Río Hondo : sorpresa Miller! : Libere e Qualifiche al Termas de Río Hondo. Tra le curve del circuito argentino, ad agguantare la (sua prima) pole è stato Jack Miller. In prima fila anche Dani Pedrosa e Johann Zarco. Dopo la prima doppia sessione di libere di ieri, giornata intensa, oggi, per i piloti della classe regina in quel del circuito argentino. Prima la seconda sessione di libere poi le Qualifiche al Termas de Río Hondo: chi è riuscito ad acciuffare la prima ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez il migliore anche sul bagnato. Dovizioso e Lorenzo in Q1 : Cambiano le condizioni meteo ma non il risultato finale. Sempre Marc Marquez davanti a tutti nelle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, secondo round del Mondiale di MotoGP. Il Cabronçito è stato il più veloce anche in questa sessione, su pista umida, in sella alla Honda, ottenendo negli ultimi minuti il miglior tempo di 1’48″896. L’ennesima dimostrazione del feeling dell’iberico con il tracciato di Termas de Rio ...

MotoGP - Andrea Dovizioso risponde all’attacco di Jorge Lorenzo : “Siamo avversari - la rivalità è normale. Risultati frutto del lavoro” : Andrea Dovizioso ha risposto con classe a Jorge Lorenzo le cui dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi aveva creato scalpore. Il maiorchino aveva affermato che il compagno di squadra ha sempre minato le sue sicurezze per tutta la carriera ma il forlivese non si è scomposto e alla vigilia della qualifiche del GP di Argentina ha risposto in maniera molto signorile: “E’ normale che siamo tutti avversari e si cerca sempre di essere il ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere. Il computo complessivo dei tempi : Marc Marquez ha realizzato il miglior tempo nei primi due turni di prove libere valide per il GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale di MotoGP. Il Campione del Mondo è balzato in testa alla classifica grazie al perentorio 1:39.395 che ha piazzato nella FP2, precedendo di quattro decimi l’ottimo Cal Crutchlow e addirittura di nove decimi il compagno di scuderia Dani Pedrosa. Valentino Rossi è settimo a 1.1 secondi, alle spalle ...