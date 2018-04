MotoGP Austin | Valentino Rossi | Giornata positiva anche se Marquez ha qualcosa in

MotoGP - Marquez velocissimo ad Austin - Marc spiega la caduta : 'tutta colpa di una gomma difettosa' : Marc Marquez commenta le sue seconde prove libere ad Austin, le sue Fp2 si sono concluse con il secondo tempo più veloce Andrea Iannone è l'autore del giro più veloce delle Fp2 sul circuito delle ...

MotoGP - Tutto liscio per Rossi ad Austin - Valentino osserva Marquez : 'non ha sferrato il time attack' : Valentino Rossi commenta le sue seconde prove libere ad Austin, le sue Fp2 si sono concluse con il quarto tempo più veloce Andrea Iannone è l'autore del giro più veloce delle Fp2 sul circuito delle ...

MotoGP - Austin : Presentazione Week End 20 - 21 e 22 aprile 2018 : Sulla pista texana di Austin, al via le prime due sessioni di libere del terzo GP di stagione. Se Marc Márquez ha dominato la prima, con Valentino Rossi sugli scarichi, è stato Andrea Iannone a portare a casa – un po’ a sorpresa – la seconda Due turni da 45 minuti ciascuno per mettere a punto le moto e trovare il giusto feeling con il circuito di Austin. Un circuito che, dalla sua entrata nel calendario del motomondiale ...

MotoGP - tra dossi e polvere : quanti problemi con l'asfalto di Austin : Dopo le prime sessioni di prove libere, i piloti del Motomondiale sono rimasti tutti scontenti del lavoro che è stato fatto sulla pista di Austin. L'organizzazione, infatti, per cercare di togliere i ...

Austin MotoGP - è subito Marquez-Rossi. Dovizioso è 6° : di Marc Marquez il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti. Ad Austin il campione del mondo in 2'05"530 ha preceduto le Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e ...

MotoGP Austin 2018 - Marquez fulmine nelle libere 1. Risultati e tempi : Lo spagnolo della Honda il più veloce sul circuito del Texas. Stasera il comitato di sicurezza in vista del Gp Usa 2018

MotoGP - la diretta delle prove libere dal GP di Austin : Voltare pagina: dopo le polemiche in Argentina il Motomondiale ha una gran voglia di tornare in pista e pensare solo alle moto. Il venerdì di Austin scatta alle 15:55 con le prime libere di Moto3. A ...

MotoGP Usa - Dovizioso : «Ad Austin può succedere di tutto» : Austin - Vorrebbe riprendersi la testa della classifica già al termine di questa gara Andrea Dovizioso, visto che in Argentina è stato costretto a cedere il passo a Cal Crutchlow. ' Il sesto posto non ...

MotoGP - ROSSI VS MARQUEZ AD AUSTIN/ Valentino : "Anche in futuro direi le cose che penso adesso dello spagnolo" : MOTOGP, ROSSI vs MARQUEZ ad AUSTIN, sarà far west? Speriamo di no, ma i due ormai si odiano. Grande attesa per cercare di capire cosa accadrà in pista questa domenica(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:32:00 GMT)

