Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin in pole in Texas. Fabio Di Giannantonio quinto il migliore degli italiani : E’ dello spagnolo della Honda (Team Gresini) la pole del terzo round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) l’iberico ha fatto valere le sue grandi qualità nel giro secco sfruttando al meglio una pista che, di giro in giro, si è asciugata. Inizialmente i piloti, infatti, hanno girato con gomme rain ma negli ultimi 15′ un vero e proprio show con pneumatici slick premiante Martin. In seconda piazza ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Lorenzo Dalla Porta precede Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio : È stato Lorenzo Dalla Porta il più veloce nelle prove libere 3 di Moto3 del GP delle Americhe. Il pilota del team Leopard Racing ha bruciato tutti stampando un tempo di 2’17″499. Un crono più alto rispetto al più veloce fatto segnare ieri da Jorge Martin. Oggi, infatti, il cielo era molto più grigio, con temperature molto più basse. Non è esclusa nemmeno la pioggia, che potrebbe comparire in vista delle qualifiche (alle ...

LIVE Moto3 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : prove libere e qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : uon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di prove libere e qualifiche del GP delle Americhe di Moto3. Tutti a caccia di Jorge Martin! È stato lo spagnolo il più veloce nella prima giornata del weekend, mostrandosi l’uomo da battere anche ad Austin. Nella sua scia, però, c’è il suo rivale e connazionale Aron Canet, leader del Mondiale. Ma ci sono anche gli italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Lorenzo Dalla Porta, Enea ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Jorge Martin detta il passo. Dietro di lui Canet e Di Giannantonio : Jorge Martin è il dominatore della prima giornata delle prove libere di Moto3 nel GP delle Americhe. Lo spagnolo si è imposto anche nella FP2, stampando il giro più veloce in 2’17″423. Il pilota del Team Gresini è stato il più veloce nel pomeriggio di Austin, mostrando un gran ritmo. Solo all’ultimo tentativo, però, sulla bandiera a scacchi, è riuscito a piazzare il giro buono, dopo essersene visti annullare diversi per aver ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Jorge Martin precede di un soffio Bastianini - Migno e Bezzecchi : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Gresini) ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della Moto3 del Gran Premio delle Americhe che si corre sul Circuit of the Americas di Austin, Texas. I primi quaranta minuti disputati risultano, tuttavia, non del tutto indicativi, dato che la pista americana è ancora decisamente sporca, per cui sarà necessario aspettare la FP2 (che si correrà alle ore 20.10) per capire in maniera ...

LIVE Moto3 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2018 per quanto riguarda la Moto3. Si corre sullo splendido circuito di Austin, in Texas, ed i piloti sono pronti ad affrontare il fine settimana del terzo appuntamento del campionato. Dopo i successi dello spagnolo Jorge Martin in Qatar, e del nostro Marco Bezzecchi in Argentina, il circus passa agli Stati Uniti per una gara che dovrà iniziare a ...