Morto il chimico Krikorian | veterano del Progetto Manhattan 

(Di sabato 21 aprile 2018) Il leggendarioNerses ‘Krik’delManhattan che porto’ alla realizzazione delle prime bombe atomiche durante la seconda guerra mondiale, e’mercoledi’ nella sua casa di Los Alamos (Nuovo Messico) all’eta’ di 97 anni.era nato nel 1921 sul ciglio di una strada in Turchia mentre i suoi genitori cercavano di fuggire nel periodo successivo alle uccisioni di massa di americani da parte dei turchi ottomani piu’ di 100 anni fa. Quattro anni dopo, la sua famiglia arrivo’ negli Stati Uniti, dove si laureo’ con lode in chimica prima di cominciare la sua lunga carriera in un laboratorio specializzato nell’arricchimento dell’uranio: solo piu’ tardi scopri’ che in realta’ quel laboratorio faceva parte dell’allora supersegretoManhattan. ...