Morbillo | una seria minaccia per neonati | bambini e giovani non vaccinati | ecco i dati

Casa delle farfalle - psicosi Morbillo a Siracusa : una bufala : La Casa delle farfalle smentisce categoricamente la notizia che vedrebbe la città invasa dal morbillo che si sarebbe diffuso dalla propria struttura

Cicciobello Morbillino - come banalizzare una malattia seria come il Morbillo : Quattro morti per morbillo nel 2017, tre da gennaio a questa parte. La scelta di Giochi Preziosi di lanciare sul mercato Cicciobello Morbillino potrebbe essere criticata già solo con questi due numeri. Stiamo esagerando? Nient’affatto. Anzi, potremmo continuare. L’ultima vittima è una 25enne catanese, mamma di una bambina di 2 anni, in pieno target per i produttori di giochi. Ma troviamo difficile che questa bimba possa giocare con una ...

A Catania una donna è morta di Morbillo : è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 : Il 26 marzo all’ospedale Garibaldi di Catania una donna di 25 anni, Maria Concetta Messina è morta di morbillo. Messina era stata ricoverata il 23 marzo e poi le sue condizioni si erano velocemente aggravate. È la terza persona a morire per The post A Catania una donna è morta di morbillo: è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 appeared first on Il Post.

Morbillo - una 25enne morta a Catania : 15.41 Una 25enne è morta in ospedale a Catania, colpita da Morbillo. Il decesso lunedì,ma la notizia si è appresa oggi. La giovane era arrivata al pronto soccorso del "Garibaldi" il 23 marzo: le sue condizioni sono andate peggiorando malgrado il ricovero prima in terapia intensiva e poi in rianimazione. Niente da fare per lei, mentre la famiglia ha denunciato i fatti: "E' entrata per il Morbillo ed è uscita morta", dice la madre. E' morta di ...