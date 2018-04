Morandi canta in piazza San Pietro

Ghali ad Amici duetta con Morandi in Fatti mandare dalla mamma e canta Habibi e Happy Days (video) : Ghali ad Amici ha fatto il suo debutto sul palcoscenico del sabato sera di Canale5, portando la sua vena trap nel talent show più popolare per antonomasia. Ospite della seconda puntata del serale insieme a Gianni Morandi e Francesco Totti, il rapper di Baggio ha presentato al pubblico un medley composto dal suo brano Habibi, estratto dal disco Album, e la hit della scorsa estate Happy Days. Milanese, esponente di punta della nuova scena ...

GIANNI Morandi/ Video - canta "Fatti mandare dalla mamma" sulla musica di Ghali (Amici 2018) : Dopo il successo della sua tournée invernale,GIANNI MORANDI sarà ospite del serale di Amici 2018 per esibirsi con i ragazzi ancora in gara. Fra le sue prossime tappe...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Amici - Totti special guest del serale canta Grazie Roma insieme a Morandi. Poi costringe Gianni a palleggiare : Francesco Totti special guest, ma anche un po' mental coach per i ragazzi di Amici : l'ex capitano della Roma, ospite di Maria De Filippi insieme a Gianni Morandi , ha rivisto con grande soddisfazione ...

Gianni Morandi ad Amici 2018 canta e palleggia con Francesco Totti e apre il 2° serale con due medley (video) : Si è esibito in due esibizioni corali Gianni Morandi ad Amici 2018, chiamato ad aprire il secondo serale di quest'edizione del talent show in onda su Canale5 sabato 14 aprile. Dopo l'ingresso di Francesco Totti, con cui Maria De Filippi ha celebrato il trionfo della Roma sul Barcellona in Champions League invitando l'ex capitano giallorosso a fare da motivatore per i suoi concorrenti, è toccato a Gianni Morandi aprire le danze della seconda ...

Anna Dan - Amici 17/ La moglie di Gianni Morandi dietro la svolta social del cantante : Anna Dan è in viaggio con Gianni Morandi che oggi salirà sul palco di Amici 17. La loro storia d'amore è iniziata con un numero di telefono sbagliato e adesso...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:08:00 GMT)

Gianni Morandi/ Il cantautore si esibisce con i ragazzi del serale in vista dell'evento di Verona (Amici 2018) : Dopo il successo della sua tournée invernale,Gianni Morandi sarà ospite del serale di Amici 2018 per esibirsi con i ragazzi ancora in gara. Fra le sue prossime tappe...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:05:00 GMT)

Gianni Morandi e Ghali ospiti ad Amici 2018 : i cantanti attesi nelle prossime puntate del serale : Gianni Morandi e Ghali ospiti ad Amici 2018 nelle prossime due puntate del serale, in onda su Canale 5, in diretta, il sabato dalle ore 21.20. Lo annuncia Maria De Filippi nel corso della conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione della fase conclusiva del talent show da lei condotto. Se nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi vedremo Laura Pausini, ospite italiana per la prima fase (le prove corali), ...

“Beccato!”. Gianni Morandi e la foto della vergogna. Il cantante più amabile d’Italia questa volta si è proprio inferocito. Una fan eccessivamente sfegata lo ha sorpreso proprio così (imbarazzo totale) e la foto è diventata subito virale. Le razione di lui… da applausi : Con un telefono in mano tutti si possono trasformare in fotoreporter, solo che delle volte colte dall”’emozione’ alcune persone esagerano. È vero che tutto quello che ruota attorno a un personaggio pubblico è di interesse, ma bisognerebbe anche non perdere mai il buon gusto e rendersi conto che alcune cose non andrebbero fatte, mai. Se al telefono cellulare dotato di telecamera da millemila pixel aggiungiamo l’overdose da ...

Gianni Morandi e Silvio Berlusconi show a Che tempo che fa/ Video - l’ex premier : “io cantavo meglio di lui!” : Gianni Morandi e Silvio Berlusconi show a Che tempo che fa: gag in diretta tv da Fabio Fazio fa tra il popolare cantante e il leader di Forza Italia, sorrisi in studio.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:01:00 GMT)