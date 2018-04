Montecarlo | Fognini-Bolelli eliminati in semifinale dai fratelli Bryan

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : la corsa di Fognini e Bolelli si ferma in semifinale. I gemelli Bryan vincono al tie-break decisivo : Si sono fermati in semifinale Fabio Fognini e Simone Bolelli, eliminati dal torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo. La sconfitta è arrivata per mano dei gemelli Bryan, che hanno vinto al tie-break decisivo (4-6 6-3 10-7). Perdere da avversari di questo calibro ci sta certamente, ma è una sconfitta amara per il duo azzurro, che aveva interpretato bene il match, dal punto di vista tattico e mentale. Dopo il primo set vinto, però, è ...

ATP Montecarlo 2018 : la semifinale del doppio di Fognini-Bolelli LIVE dalle 11.30 : , 4, Bob Bryan/Mike Bryan , USA, Questa la programmazione del torneo maschile "Rolex Masters" di Monte-Carlo in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: Sky Sport 2 Campo Centrale ...

Bolelli e Fognini in semifinale di doppio al torneo di Montecarlo : Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono qualificati per le semifinali del doppio al 'Rolex Monte Carlo Masters', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in ...

Montecarlo - Bolelli e Fognini in semifinali : Montecarlo , Monaco, - Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono qualificati per le semifinali del doppio al ' Rolex Montecarlo Masters ', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un ...

ATP Montecarlo 2018 - Fognini contro l'arbitro : 'Non gioco più' : Durante il quarto di finale di doppio all'ATP di Montecarlo contro Klaasen e Venus, Fabio Fognini , in squadra con Simone Bolelli, ha avuto un battibecco piuttosto acceso con l'arbitro della partita. ...

Montecarlo : Bolelli-Fognini in semifinale nel doppio : Montecarlo - Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono qualificati per le semifinali del doppio al 'Rolex Monte Carlo Masters', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montecarlo 2018 : Bolelli-Fognini volano in semifinale nel doppio! Battuti Klaasen-Venus in due set : Il Tennis italiano resta vivo a Montecarlo. Nonostante l’eliminazione di Andreas Seppi di ieri, ultimo azzurro rimasto nel tabellone del singolare dell’ATP Masters 1000, il Bel Paese vola nel doppio grazie alla coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini: i già finalisti sulla terra del Principato si sono imposti per 7-6 6-3 in un’ora e mezza di gioco sulla coppia formata da Michael Venus e Raven Klaasen, accedendo così ...

Montecarlo : Seppi agli ottavi - fuori Fognini e Cecchinato : Montecarlo: Seppi agli ottavi, fuori Fognini e Cecchinato Montecarlo: Seppi agli ottavi, fuori Fognini e Cecchinato Continua a leggere

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : impresa in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini! Eliminati Lukasz Kubot e Marcelo Melo! : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo regala un altro sorriso al contingente italiano in chiusura di giornata: Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno eliminato nel torneo di doppio la coppia numero uno del seeding formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo. I due azzurri hanno vinto in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-2 10-7 ed ora affronteranno nei quarti di finale i vincenti del match, che si disputerà domani, ...

ATP Montecarlo 2018 : Seppi agli ottavi - Fognini e Cecchinato out al 2° turno : ... domenica 22 aprile ore 14.30 - Finale , dalle 14 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 17 "Studio Tennis", L'evento monegasco verrà trasmesso in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD ; i ...

Atp Montecarlo - Fognini ko al secondo turno : vince Struff : TORINO - È già finita al secondo turno l'avventura di Fabio Fognini al 'Rolex Monte Carlo Masters', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, nel Principato di Monaco. Il 30enne, numero 13 del seeding-...

Atp Montecarlo : Fognini fuori al 2° turno : Finisce al 2° turno l'avventura di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo. Il tennista ligure, n.13 del seeding, ha ceduto in due set al tedesco Jan-Lennard Struff, n.61 del ranking Atp, in due set, ...

Tennis - torneo di Montecarlo : Fognini battuto. Ora Seppi e Cecchinato : L'azzurro, numero 20 del ranking mondiale e 13esima testa di serie - che sui campi del Principato ha centrato una semifinale nel 2013 quando si arrese a Djokovic , all'epoca numero uno del mondo, -, ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Fabio Fognini eliminato. Il ligure delude e viene sconfitto dal tedesco Struff : Comincia nel peggiore dei modi il mercoledì azzurro al Masters 1000 di Montecarlo. Fabio Fognini è stato eliminato al secondo turno dal tedesco Jan-Lennard Struff in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Una prestazione eccellente del numero 61 del mondo, che ha sfruttato una giornata davvero negativa del ligure. Fognini non è mai riuscito ad entrare in partita, sbagliando tantissimo con il rovescio e ...