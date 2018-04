Cinema : Molly's game - da campionessa di sci alle bische : Per dovere di cronaca citiamo Il giocatore , Rounders , di John Dahl " 1998 e Cincinnati Kid di Norman Jewison del 1965. Il film racconta una storia che è propria di quel mondo di giochi tra ...

Molly's Game - che bel mestiere fare il biscazziere : La biscazziera è figura rara nel cinema. Marlene Dietrich lo è in Rancho Notorious di Fritz Lang; Joan Crawford lo è in Johnny Guitar di Nicholas Ray. La biscazziera di questi western anni '50 è un'ex ...

Molly’s Game - la recensione dell’esordio alla regia di Aaron Sorkin : La mano di Aaron Sorkin in Molly’s Game, sua prima prova dietro la macchina da presa, è sempre riconoscibile quando non invasiva. Ma se il “caos ordinato” è la cifra stilistica del creatore di The Newsroom (i dialoghi rapidi e veloci, la convulsione delle numerose vicende che si incrociano, il nervosismo dei personaggi che sfidano in duelli […] L'articolo Molly’s Game, la recensione dell’esordio alla regia di Aaron Sorkin ...

Molly’s Game - il film imperdibile sulla regina del poker : In piena era di rivendicazioni femminili e femministe c’è un film più contemporaneo di Molly’s Game? Probabilmente no. La storia – vera, tratta dall’ominimo libro di memorie edito in Italia da Rizzoli – della donna che ha messo in ginocchio gli uomini più potenti di Hollywood e non solo. La regina del poker, la cui corte (lussuose suite di alberghi esclusivi) pullulava di divi, miliardari, campioni sportivi, rockstar, ma anche uomini d’affari di ...

Molly'S GAME di Aaron Sorkin (2017) : 2002: Molly Bloom (Jessica Chastain) è una giovane e promettente sciatrice di livello olimpico, che durante una gara di qualificazione subisce un grave incidente cadendo in pista. Decisa a rifarsi una vita, Molly si trasferisce a Los Angeles, dove inizia a frequentare il giro delle partite di poker milionarie. Ben presto diventerà una delle più importanti organizzatrici di poker clandestino nel paese, potendo gestire direttamente i soldi degli ...

«Molly’s Game» : trionfo della donna emancipata : Prendi le carte, punta le fiches, cerca il bluff, all in, belly buster, passa, vedi, hai vinto. Prima di trasferirsi a Los Angeles ed essersi quasi qualificata alle Olimpiadi Invernali del 2002, Molly Bloom, del poker, sapeva poco e nulla. Non sapeva della musica jazz in sottofondo che distende i nervi dei giocatori, delle candele profumate che gli fanno puntare più in alto, dei crediti e delle percentuali che l’avrebbero fatta ...

Molly's Game : Jessica Chastain regina del poker per la prima regia di Sorkin. La recensione - Best Movie : Di sicuro è cinema raro, che è sbagliato dare per scontato, anche quando va molto oltre l'economia dei segni , parole e immagini, che altri userebbero come bussola. Foto : © 01 Distribution