Molise - 4 candidati per la presidenza | Ma la sfida sarà tra il M5s e il centrodestra : Molise, 4 candidati per la presidenza | Ma la sfida sarà tra il M5s e il centrodestra Domenica si vota e gli occhi dei leader politici nazionali sono puntati sugli esiti dello scrutinio. Per Matteo Salvini, infatti, una vittoria della coalizione potrebbe modificare le sorti dell’esecutivo Continua a leggere