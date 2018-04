Milano | il Salone del Mobile sfida la crisi

Le migliori foto dal Salone e dal Fuorisalone di Milano : Cose strane, cose belle e cose di design, fotografate in questi giorni a Milano The post Le migliori foto dal Salone e dal FuoriSalone di Milano appeared first on Il Post.

Fuorisalone - cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO : Fuorisalone, cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO Da Brera, dove venerdì sera si è tenuta la Notte bianca del design, alla Triennale, con i 20 anni della mostra-evento di Interni, passando per l'installazione COS. Le opere imperdibili del Fuorisalone nel cuore del capoluogo lombardo. LA FOTOGALLERY ...

Fuorisalone e Salone del Mobile di Milano - una guida : Le informazioni utili per orientarsi tra tutti gli eventi della design week, che finisce domani The post FuoriSalone e Salone del Mobile di Milano, una guida appeared first on Il Post.

Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano : “Fuorisalone? Al terzo cocktail si comprano anche i tavoli storti” : In occasione del Salone del mobile in corso a Milano non poteva mancare sul palco di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove- il celebre architetto e designer Fuffas che ha commentato le installazioni folli che hanno invaso la città in questi giorni. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano: “FuoriSalone? Al terzo cocktail ...

Milano - “Il Salone del Mobile scintilla perchè noi facciamo turni di 24 ore” : Dietro la città che scintilla nei giorni del Salone del Mobile, le pettorine gialle dei lavoratori che spazzano anche per 24 ore consecutive le macerie della festa. Eccolo il Fuori Salone nascosto di Milano. Né brindisi né installazioni pindariche, ma l’umanità mortificata dalla fatica dell’addetto alle pulizie egiziano che, a poche ore dall’apertu...

La ricostruzione in Umbria al fuorisalone di Milano : Milano La sua città natale è Norcia. A Norcia tornerà all'antico splendore la Basilica di San Benedetto, il Patrono d'Europa che aprì una nuova via alla cultura religiosa europea. Anche per questa ...

Cosa fare a Milano nel weekend del Salone del Mobile : Alcuni membri della community apriranno le loro porte ad artisti, musicisti e designer emergenti per ospitare performance, esibizioni e spettacoli a un numero limitato di persone. «Un'occasione ...

SALONE DEL MOBILE/ E Fuorisalone - le 'mani che pensano' sono ancora il futuro di Milano : Il SALONE del MOBILE e il FuoriSALONE sono un'eccellenza di Milano, ma guai se la creatività di cui la città è capace non guardasse più al futuro.

Fuorisalone 2018 - Milano invasa dai design victim. Dall’architettura celeste di Fornasetti alla casa futuristica di Louis Vuitton : La Statale si illumina d’immenso. E’ il fulcro del Fuori Salone, format di successo inventato negli anni ’90 da Gilda Boiardi, direttrice storica di Interni, il magazine di design che fa tendenza. E’ lei che nel cortile d’onore della Università fa gli onori di casa agli archistar: il filo conduttore di quest’anno è House in motion. E così lo studio d’architettura turco Tabanlioglu presenta un cubo fatto di bacchette metalliche, ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ... oltre a un corner dedicato alla Vibram Furoshiki The Wrapping Sole, una calzatura d'ispirazione giapponese che ha collezionato diversi riconoscimenti nel mondo del Design, tra i quali il premio ADI ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ...19 APRILE Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo ...

Fuorisalone 2018 - il design invade Milano : Il mese di aprile, a Milano, è contrassegnato da un appuntamento imperdibile, il Salone del Mobile, che oltre a riunire appassionati di design e addetti ai lavori, ha il potere di attrarre un pubblico variegato, pronto a perdersi tra i padiglioni di Rho Fiera e tra le vie del centro meneghino per ammirare le installazioni del cosiddetto Fuorisalone. LEGGI ANCHETutte le novità del Salone del Mobile 2018 Dal polo fieristico di Rho – dove ...

Salone del mobile - a Milano arriva "la natura dell'abitare" : A Milano dal 17 al 25 aprile, nel contesto del FuoriSalone, c'è "Living Nature: la natura dell'abitare".Il progetto, voluto dal Salone del mobile e sviluppato con lo studio di Carlo Ratti, architetto, ingegnere e docente al MIT di Boston è collocato in pieno centro, tra il Duomo e Palazzo Reale, sotto lo stretto controllo della soprintendenza ai Beni Architettonici per rispettare le decorazioni pavimentali della piazza (guarda il video).[[video ...

Design : Sala - Milano e Salone più uniti che mai : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – “Milano senza il Salone del Mobile perderebbe un pezzo importante di quello che è. Qualcuno, anche a livello internazionale, cerca di portarcelo via, ma Milano e il Salone sono uniti più che mai”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo all’inaugurazione del Salone del Mobile a Rho FieraMilano. “Forse – aggiunge Sala – Milano non è ancora la città più bella ...