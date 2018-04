Milan - Juventus | pronta una trattativa che farà discutere | Mirabelli ci pensa

Risultati Serie A/ Live : il Napoli recupera due punti alla Juventus! Vince la Roma - pari Milan : Risultati Serie A: classifica aggiornata, il Napoli recupera due punti alla Juventus ribaltando l'Udinese, mentre i bianconeri si fanno fermare dal Crotone. Spettacolo a Firenze(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:37:00 GMT)

International Champions Cup 2018 - presenti Juventus - Roma - Inter e Milan : il calendario : 27 gare in 22 città di tutto il mondo, una sola vincitrice globale tra America, Europa e Singapore e Europa. Una serie di grandi amichevoli per testare anche il livello e la condizione delle squadre ...

Verso la Champions League 2018/2019 : pari Milan e Roma - vince la Juventus Video : 2 Con la 32^ giornata in archivio e pensando gia' al turno infrasettimanale, in questo weekend hanno deluso le squadre lottatrici per il quarto posto, riservato alla qualificazione ai gironi della prossima edizione della Uefa Champions League. Alle 15 il #Milan ha giocato in casa contro il Napoli ed ha pareggiato 0-0 in un match piuttosto equilibrato tra le due parti. Gattuso, privo del capitano Leonardo Bonucci a causa della ...

Milan - Bonucci a Tiki Taka : Real Madrid-Juventus - il commento su Buffon e la promessa in caso di Champions : La stagione con la maglia del Milan ed un commento sulla Juventus, ospite di ‘Tiki Taka’ il difensore Leonardo Bonucci dà importanti indicazioni: “In Europa è stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juventus perché fare tre gol al Bernabeu non è una cosa da tutti i giorni – ha spiegato Bonucci – Poi c’è stato questo episodio dubbio nel finale, ma hanno dimostrato di essere ...

Serie A - 32^ giornata : risultati e classifica. Milan-Napoli 0-0 - la Juventus può scappare. Scatto salvezza del Bologna : La Juventus ha la ghiotta occasione per allungare ulteriormente in testa alla Serie A. I bianconeri affronteranno la Sampdoria alle ore 18.00 e, in caso di vittoria, si porteranno a +6 sul Napoli. I partenopei sono infatti stati costretti al pareggio per 0-0 dal Milan a San Siro. Il Milan risulta pimpante in avvio di primo tempo ma la prima azione pericolosa è del Napoli è al 15′: Mertens viene liberato dal tacco di Insigne sulla giocata ...

Milan - Gattuso : 'Buffon? Non lo giudico. Fiero di Juventus e Roma' : CARNAGO , Varese, - ' Ho provato grandissimo orgoglio per il nostro calcio, per il nostro campionato, da anni non si vedevano prestazioni così importanti e questo fa solo bene '. Così il tecnico del ...

Milan - il ringhio di Gattuso : 'Nel derby come contro la Juventus. Il mio contratto non è un problema' : 'Dopo tanti anni nel derby ci si gioca qualcosa di importante. Sarà una grande partita, c'è grande rispetto da parte nostra, spero di ripetere la stessa partita fatta contro la Juventus'. Così Rino ...

Milan - Gattuso/ Il problema rimane la prima punta : perché André Silva e non Patrick Cutrone con la Juventus? : Milan, Gattuso: Tony Damascelli lo elegge a commissario tecnico della Nazionale. Il rossonero esce a testa altissima dalla sfida persa per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:43:00 GMT)

Juventus-Milan - Bonucci festeggia e i suoi ex tifosi lo fischiano : meglio un’esultanza ingrata che il finto rispetto : Lo stacco imperioso in mezzo all’area, il colpo di testa vincente, il dito portato davanti alla faccia e l’esultanza sotto la curva. Al minuto 28 di Juventus-Milan è andato in scena uno spettacolo che all’Allianz Stadium hanno visto tante volte nel corso degli ultimi anni: Leonardo Bonucci che festeggia un gol, alla sua maniera. Solo che stavolta a doversi “sciacquare la bocca” erano proprio i tifosi juventini. E già bordate di insulti e fischi ...

Juventus - Allegri : “grande vittoria contro il Milan” : ”Complimenti ai ragazzi, il Milan era in ottima condizione e non era facile. Hanno fatto una partita seria”. Massimiliano Allegri esalta la prestazione della Juve che ha battuto un bel Milan: “Era importante tornare alla vittoria, specialmente contro un Milan che ha dimostrato di essere una buona squadra: siamo andati in vantaggio, poi abbiamo calato il ritmo e siamo andati un po’ in difficoltà, ma abbiamo mantenuto la ...

Juventus-Milan - le pagelle : pagelle Juve: Cuadrado e Khedira, i protagonisti che non ti aspetti, trasformano in un trionfo una serata non proprio perfetta per i bianconeri. La squadra di Allegri non era sembrata in gran giornata ...

