Milan | Gattuso | “In estate 3-4 rinforzi”

Milan - riecco il Benevento : un girone fa la svolta con Gattuso : Come scrive la Gazzetta dello Sport i numeri sono tutti dalla parte del tecnico calabrese: tra la 15ª e la 33ª giornata ha raccolto una media-punti enorme, di circa 1,79 a partita, alle spalle solo ...

Milan - Gattuso prova il 4-4-2 : tutte le novità per il Benevento : Secondo quanto riferito da Sky Sport , Gennaro Gattuso potrebbe provare il 4-4-2 contro il Benevento, vista l'assenza di Calhanoglu. In attacco, dovrebbero essere schierati Andrè Silva e Cutrone. Alle loro spalle, sugli esterni di ...

Nocerino : 'Ibra al Milan? A chi non piacerebbe. Con Gattuso è cambiato tutto' : L'ex centrocampista del Milan Antonio Nocerino ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Fare felici i figli è fondamentale, c'è stata l'opportunità di seguire il Napoli, per il quale mio figlio simpatizza, a Torino e io ho fatto il buon genitore e l'ho accontentato, se lo ...

Milan - Fassone / Mister Gattuso contro il mercato autofinanziato : Milan, le parole di Fassone dopo l'incontro con l'Uefa: “Ci saranno sanzioni dall’Uefa, speriamo contenute, mercato? Nessuna cessione obbligatoria”. Ecco le dichiarazioni dell'ad rossonero(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:46:00 GMT)

Milan - Gattuso/ “Pogba andrei a prenderlo a piedi - arriveranno 3-4 giocatori” : Milan, Gattuso in conferenza stampa: “Pogba andrei a prenderlo a piedi, arriveranno 3-4 giocatori”. Il tecnico rossonero ha parlato poco fa in vista della partita contro il Benevento(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:57:00 GMT)

Gattuso : “Milan squadra viva e pronta a dare battaglia” : “Non vinciamo da 1 mese ma la squadra è viva. Alcuni giocatori hanno un po’ di stanchezza ma ci sta in questo momento, l’importante è giocare da squadra e non subire gli avversari”. E’ il pensiero del tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia del match di campionato contro il Benevento, sfida che i rossoneri devono vincere in ottica qualificazione in Europa League. “Quando si indossa una maglia come ...

Gattuso : 'Europa fondamentale per Milan' : ANSA, - MILANO, 20 APR - "Un posto in Europa per il Milan è fondamentale, non si può restare fuori". Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento, ...

Milan - Gattuso : "In estate 3-4 rinforzi" : L'allenatore rossonero presenta la sfida contro il Benevento: "Squadra sbarazzina, Europa League fondamentale per noi"

Gattuso : 'Il Milan è vivo' : 'E' vero che non vinciamo da un mese a questa parte ma la squadra e' viva. In qualche giocatore c'e' un po' di stanchezza ma fa parte del gioco, mancano 25-26 giorni alla fine del campionato ed e' ...

Milan - Gattuso suona la sveglia : "Voglio furore agonistico. I gol? Creiamo tanto" : Ripartire dopo un mese di appannamento per restare aggrappati al sogno europeo. Reduce da tre pari e un k.o. nelle ultime quattro uscite, il Milan di Gattuso ha l'opportunità di riprendere a correre ...

Milan-Benevento - la conferenza di Gennaro Gattuso LIVE : Un impegno alla portata, ma da non sottovalutare, per il Milan di Gennaro Gattuso, che riceverà domani sera il Benevento. I rossoneri vogliono chiudere in crescendo il finale di stagione, l'allenatore ...

Milan - Gattuso sospira di sollievo : niente lesioni per Calhanoglu : Sospiro di sollievo in casa Milan. Gli accertamenti mattutini svolti da Hakan Calhanoglu non hanno evidenziato alcuna lesione, ma soltanto una semplice infiammazione al ginocchio. Sorride Ringhio ...

Milan - il dramma di Rino Gattuso : 'Guardatelo prima e guardatelo oggi' - stravolto : Tesi: il Milan fa male ai suoi allenatori. Prova: guardate Rino Gattuso , com'era e com'è. Il perfidissimo @Nonleggerlo , su Twitter, prende di mira il mister rossonero che sempre più spesso, nei ...

Milan - Gattuso : “Champions? Guardiamoci le spalle” : “Sappiamo da dove siamo partiti, so i sacrifici che abbiamo fatto per raggiungere le vittorie e dobbiamo stare attenti a quelle dietro. Lo sappiamo da molto tempo”. Così Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, sulle ormai sfumate possibilità di agguantare un posto in Champions League, sigillata dal pari a Torino. “In questo momento la condizione fisica non è delle migliori, dobbiamo correggere gli errori che facciamo perché a ...