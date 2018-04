Milan | Gattuso furioso | ' Giocando senz' anima si fanno figuracce'

Milan - Gattuso afflitto : "C'è grande amarezza - sembriamo senz'anima" : casalingo contro il Benevento si presenta ai microfoni di Premium Sport per provare quantomeno a spiegare ciò che difficilmente riesce a comprendere: "L'apparente mancanza di voglia della squadra e l'...

Milan-Benevento 0-1 : per Gattuso si allontana il sogno dell’Europa La classifica : Dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata i campani, pur con un piede in B, fanno di nuovo punti contro i rossoneri: espugnano San Siro con la loro prima vittoria esterna in A

Milan - Abbiati : 'A Gattuso do 8 se no si monta la testa. Suso fuori perché...' : Christian Abbiati, club manager rossonero, ha parlato così a Premium Sport prima di Milan-Benevento: Sull'attacco: 'Manca uno dei nostri attaccanti in doppia cifra. Creiamo tanto, ma finalizziamo poco. Noi comunque abbiamo grande fiducia nei nostri attaccanti, speriamo ...

Milan-Benevento - dalle 20.45 La Diretta Gattuso cerca i punti per l'Europa : Milan e Benevento scendono in campo a San Siro nell'anticipo del sabato sera alle ore 20.45: i rossoneri devono vincere per conservare la sesta posizione in graduatoria dagli assalti di Atalanta, ...

Milan - Gattuso : “In estate 3-4 rinforzi” : Milan, Gattuso: “In estate 3-4 rinforzi” Sfumato il sogno Champions League dopo il pareggio con il Torino, ora il Milan è chiamato a guardarsi le spalle per difendere il sesto posto che vale l’Europa League. Sabato sera a San Siro arriva il Benevento ultimo della classe a un passo dalla matematica retrocessione in Serie B. […]

Milan - riecco il Benevento : un girone fa la svolta con Gattuso : Come scrive la Gazzetta dello Sport i numeri sono tutti dalla parte del tecnico calabrese: tra la 15ª e la 33ª giornata ha raccolto una media-punti enorme, di circa 1,79 a partita, alle spalle solo ...

Milan - Gattuso prova il 4-4-2 : tutte le novità per il Benevento : Secondo quanto riferito da Sky Sport , Gennaro Gattuso potrebbe provare il 4-4-2 contro il Benevento, vista l'assenza di Calhanoglu. In attacco, dovrebbero essere schierati Andrè Silva e Cutrone. Alle loro spalle, sugli esterni di ...

Nocerino : 'Ibra al Milan? A chi non piacerebbe. Con Gattuso è cambiato tutto' : L'ex centrocampista del Milan Antonio Nocerino ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Fare felici i figli è fondamentale, c'è stata l'opportunità di seguire il Napoli, per il quale mio figlio simpatizza, a Torino e io ho fatto il buon genitore e l'ho accontentato, se lo ...

Milan - Fassone / Mister Gattuso contro il mercato autofinanziato : Milan, le parole di Fassone dopo l'incontro con l'Uefa: “Ci saranno sanzioni dall’Uefa, speriamo contenute, mercato? Nessuna cessione obbligatoria”. Ecco le dichiarazioni dell'ad rossonero(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:46:00 GMT)

Milan - Gattuso/ “Pogba andrei a prenderlo a piedi - arriveranno 3-4 giocatori” : Milan, Gattuso in conferenza stampa: “Pogba andrei a prenderlo a piedi, arriveranno 3-4 giocatori”. Il tecnico rossonero ha parlato poco fa in vista della partita contro il Benevento(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:57:00 GMT)

Gattuso : “Milan squadra viva e pronta a dare battaglia” : “Non vinciamo da 1 mese ma la squadra è viva. Alcuni giocatori hanno un po’ di stanchezza ma ci sta in questo momento, l’importante è giocare da squadra e non subire gli avversari”. E’ il pensiero del tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia del match di campionato contro il Benevento, sfida che i rossoneri devono vincere in ottica qualificazione in Europa League. “Quando si indossa una maglia come ...

Gattuso : 'Europa fondamentale per Milan' : ANSA, - MILANO, 20 APR - "Un posto in Europa per il Milan è fondamentale, non si può restare fuori". Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento, ...