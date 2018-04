Milan-Benevento 0-1 | per Gattuso si allontana il sogno dell’Europa La classifica

Il Benevento fa l'impresa a San Siro. 1 a 0 contro il Milan : Finisce con una storica vittoria del Benevento l'anticipo del sabato sera tra Milan e sanniti. I rossoneri perdono l'occasione per conservare la sesta posizione. Per il Benevento tre punti storici che potrebbero servire a poco, ma almeno allontanano la retrocessione aritmetica. E regalano un trionfo epocale ai tifosi sanniti.Il Milan arriva a questo match dopo tre pareggi consecutivi. L'ultima vittoria, quella in casa per 3 a 2 ai danni del ...

LIVE Milan-Benevento 0-1 : Iemmello; Milan KO in casa : Questa sera alle ore 20:45 il Milan ospita il Benevento a San Siro per l'ultimo anticipo del sabato della 34esima giornata del campionato di Serie A. La partita di andata è finita in parità, una partita che rimarrà nella storia perchè è arrivato il primo punto del Benevento. Il Milan, ormai quasi matematicamente fuori dalla lotta per un posto alla prossima Champions League, ha bisogno di punti per mantenere la sesta posizione in classifica, ...

Milan-Benevento 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Milan-Benevento 0-1, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un incredibile anticipo serale valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A, importante prestazione del Benevento che non si arrende nonostante una stagione negativa, il Milan invece continua a dimostrarsi in un momento negativo, la squadra di Gattuso sembra aver mollato dopo una striscia di risultati positiva, la prestazione di oggi non è stata positiva, il pensiero è ...

Milan-Benevento 0-1 - clamoroso a San Siro : decide Iemmello. Vola la Roma - respiro salvezza Sassuolo : Milan-Benevento 0-1- clamoroso a San Siro. Il Benevento batte il Milan 1-0 con gol di Iemmello. Un passo falso clamoroso da parte dei rossoneri. clamoroso quanto inatteso. Un passo falso che annuncia la fine del sogno Champions da parte di Gattuso e dei suoi uomini. Per il Benevento una vittoria che difficilmente impedirà la retrocessione. […] L'articolo Milan-Benevento 0-1, clamoroso a San Siro: decide Iemmello. Vola la Roma, respiro ...

Serie A - anticipo Milan-Benevento 0-1 : 22.40 Crac Milan a San Siro (0-1) contro un orgoglioso Benevento:la corsa all'Europa rischia di complicarsi e non poco. Donnarumma vicino al patatrac su un retropassaggio di Rodriguez, al 29' sanniti avanti con Iemmello,servito tra le linee da Viola (silent-check di Mariani col Var, posizione regolare).Nel finale ci provano invano Cutrone e Bonaventura Brutto 1° tempo dei rossoneri. Ripresa. Cataldi pericoloso a giro,al 61'la traversa dice no ...

