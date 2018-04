Migranti | militanti di estrema destra “bloccano” il confine tra Italia e Francia | “Stop

ilfattoquotidiano

: Militanti dell’estrema destra francese sul confine con l’Italia per bloccare l’accesso ai migranti… - StampaTorino : Militanti dell’estrema destra francese sul confine con l’Italia per bloccare l’accesso ai migranti… - peppe844 : RT @sole24ore: Bardonecchia, estrema destra francese alza una barriera per fermare i migranti - sole24ore : Bardonecchia, estrema destra francese alza una barriera per fermare i migranti -

(Di sabato 21 aprile 2018) Un gruppo didi, attivisti di di Génération Identitaire, manifestano contro il passaggio deialtra, nella regione di Haute-Alpes. In gran parte sono francesi, ma a loro si sono uniti anche attivisti giunti da altre nazioni europee. Oltre allo striscione posato sulla neve con la scritta “Closed Border” (Frontiere chiuse), i manifestanti hanno piantato nella neve una rete di plastica arancione, di quelle usate normalmente per delimitare i cantieri, piazzata per simboleggiare un muro di frontiera. Lo scopo dichiarato: respingere iche cercano di raggiungere la. Hanno anche noleggiato un elicottero che ha sorvolato la zona. I manifestanti hanno aderito alla campagna ‘Defende Europe. Mission Alpes’ promossa dal movimento nato nel 2012 in“per combattere la massiccia ...