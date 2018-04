Migranti | Milano | centri ad hoc per accoglienza minori non accompagnati 2

Migranti : Milano - centri ad hoc per accoglienza minori non accompagnati (3) : (AdnKronos) - Nel 2017, inoltre, il Comune di Milano ha aderito al sistema Sprar (sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati) per i minori attraverso la presentazione di un progetto di accoglienza per 150 posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, di cui 15 per i neomaggiorenn

Migranti : Milano - centri ad hoc per accoglienza minori non accompagnati : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Milano attiverà, aprendo una serie di centri ad hoc in via sperimentale, un sistema di accoglienza specifico per i minori stranieri non accompagnati (mnsa) che arrivano in città, in modo che possano ricevere un’ospitalità che risponda alle esigenze relative alla loro gi

Prima data a Milano per Roger Waters : 'Grazie Italia per i Migranti' : L'unica frase che Roger Waters sa pronunciare in Italiano è 'Grazie mille', è lui a confessarlo al pubblico del Mediolanum Forum di Assago. Ma quelle due parole bastano per lanciare l'ennesimo ...

Migranti - Corte d'Appello di Milano : 'Bonus bebè a tutte le mamme regolari' : Migranti, per la ong spagnola l'accusa è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Giornalismo, a 'Dig awards' 200 progetti in gara tra diritti, economia e mafie Migranti, a Bologna le immagini del gelido inferno di Belgrado A Briançon, con l'ong che a 1.300 metri salva i Migranti da neve e rimpatri Scognamiglio , +Europa, : 'E' possibile ...

Milano - caso Gallarate e centri chiusi : la Prefettura smista i Migranti : Sul caso si sono sollevate molte polemiche , in particolare, il sindaco di Gallarate che ha pagato il treno per Milano a 12 migranti, . Di fatto, a seguito della chiusura di alcune strutture in ...

Migranti : a Milano nasce 'Terzo Tempo' - torneo di calcio contro il razzismo (2) : (AdnKronos) - Il calcio di inizio sarà il prossimo 7 aprile, i successivi incontri dei gironi si disputeranno il 14 e il 21 aprile, mentre le semifinali saranno il 5 maggio. La finalissima si giocherà il 27 maggio, nell’ambito di una serie di iniziative contro l’intolleranza e la discriminazione pen

Migranti : a Milano nasce 'Terzo Tempo' - torneo di calcio contro il razzismo : Milano, 24 mar. (AdnKronos) - Si chiama 'Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina' ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedr

Migranti : a Milano nasce ‘Terzo Tempo’ - torneo di calcio contro il razzismo (2) : (AdnKronos) – Il calcio di inizio sarà il prossimo 7 aprile, i successivi incontri dei gironi si disputeranno il 14 e il 21 aprile, mentre le semifinali saranno il 5 maggio. La finalissima si giocherà il 27 maggio, nell’ambito di una serie di iniziative contro l’intolleranza e la discriminazione pensate per rilanciare il messaggio della marcia ‘Insieme senza muri’, organizzata da Majorino lo scorso 20 maggio. Tutte ...

Migranti : a Milano nasce ‘Terzo Tempo’ - torneo di calcio contro il razzismo : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Si chiama ‘Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina’ ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedrà impegnate dodici squadre per un totale di circa 180 giocatori: “Coinvolgere i Migranti all’interno di un ...

Gallarate - sindaco spedisce i Migranti a Milano/ Andrea Cassani pagava i biglietti del treno per mandarli via : Gallarate, sindaco spedisce i migranti a Milano: Andrea Cassani pagava i biglietti del treno per mandarli via. La strana vicenda avvenuta in questi giorni nel varesotto(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:40:00 GMT)

Il sindaco di Gallarate (Varese) “spedisce” i Migranti a Milano | Video : Il sindaco di Gallarate (Varese) “spedisce” i migranti a Milano | Video Il primo cittadino del capoluogo lombardo Sala: “Una provocazione”. E la prefettura meneghina “chiama” quella di Varese Continua a leggere

Il sindaco di Gallarate (Varese) "spedisce" i Migranti a Milano | Video : Il primo cittadino del capoluogo lombardo Sala: "Una provocazione". E la prefettura meneghina "chiama" quella di Varese

Gallarate - il sindaco 'spedisce' i Migranti a Milano : scoppia la polemica : Sarebbe arrivato a tirar fuori di tasca propria i soldi per i biglietti del treno, il sindaco leghista di Gallarate Andrea Cassani , per mandare dodici gambiani, a cui è stato revocato il diritto d'...

Migranti - sindaco leghista di Gallarate li spedisce a Milano : scoppia la polemica : È arrivato a tirar fuori di tasca propria i soldi per i biglietti del treno, il sindaco leghista di Gallarate Andrea Cassani, per mandare 12 gambiani, a cui è stato revocato il diritto...