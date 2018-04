Migliorare la vista | le ultime tecnologie

Blastingnews

: ????????20.4 Come migliorare l'utilizzo dei fondi strutturali in Italia ???? in vista della futura programmazione UE? P… - PE_Italia : ????????20.4 Come migliorare l'utilizzo dei fondi strutturali in Italia ???? in vista della futura programmazione UE? P… - patroleader : RT @PE_Italia: ??????20.4 #Coesione: ????Quanto spende l'Italia e come migliorare in vista del Quadro Finanziario post-2020? Parliamone con VP @… - cora_marta : Save the Children: la statistica come non l'avete mai vista! Un bellissimo spaccato di Hans Rosling su quanto i pa… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Il campo medico ha visto un enorme progresso nel miglioramento delle cure per diverse forme di cecità. Infatti proprio pochi giorni fa i ricercatori hanno riferito che un impianto retinico ha permesso a una donna di 69 anni con degenerazione maculare di raddoppiare il numero di lettere che poteva identificare su un grafico di visione. Questo tipo di impianto è caratterizzato da un singolo foglio di cellule epiteliali del pigmento retinico (RPE), derivate da cellule staminali embrionali umane. Finora il campo della medicina rigenerativa ha capito come generare cellule RPE, ma sintetizzare altri tipi di cellule, come fotorecettori o altri neuroni della retina, sembra essere compito molto più arduo, come afferma anche Jean Bennet, professore di oftalmologia dell'università della Pennsylvania. Tuttavia, i ricercatori hanno ideato altri tipi diper il miglioramento della. ...